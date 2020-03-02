После пережитого микроинсульта Дибров заметно похудел

Москва, 2 марта. Российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров опубликовал в своем блоге в Instagram новую фотографию, сделанную в палате Боткинской больницы. Судя по снимку, он заметно похудел после пережитого микроинсульта.

На фото, опубликованном в соцсетях, Дибров сидит с электробанджо, а рядом с ним стоит профессор Елена Малышева, которая приехала навестить коллегу. В комментариях под фотографией подписчики Диброва начали активно желать ему здоровья. Однако некоторые из них отметили, что журналист заметно похудел за время своего лечения.

Напомним, Дибров попал в Боткинскую больницу 17 февраля, когда ему внезапно стало плохо в кинотеатре «Октябрь». Ему сделали МРТ и кардиограмму. Сначала врачи подозревали у ведущего эпилепсию, но позднее диагностировали микроинсульт. Сам Дибров по поводу перенесенного состояния отшутился, заявив, что причиной недомогания стала старость. Он отметил, что «в 60 лет подобное может случиться с каждым».

Ведущий собирался отправиться домой уже на следующий день после госпитализации, однако медики и супруга Полина настояли на том, чтобы он остался под наблюдением профессионалов дольше — на 7–10 дней.

В конце февраля Дибров сообщил, что выписался из больницы, сообщает «Газета.ru».