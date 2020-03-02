Медведчук назвал цинизмом и русофобской истерией отказ Киева от празднования Дня Победы

Киев, 2 марта. Решение киевских властей не праздновать День Победы является проявлением цинизма и русофобской истерии. Такое мнение высказал руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Заявление об отказе праздновать 9 Мая накануне сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко. Дипломат сообщил, что киевские власти не планируют устраивать торжества по случаю Дня Победы.

Медведчук подверг эти слова резкой критике. Депутат убежден, что Пристайко оскорбил миллионы украинцев, почитающих память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

«Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?», — задается вопросом Медведчук.

Политик назвал Пристайко «дипломатическим недоразумением». Он добавил, что новая украинская власть повторяет ошибки предшественников.

Ранее стало известно, что делегация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщил сопредседатель политической силы Юрий Бойко.

«75 лет победы в Великой Отечественной войне для нас праздник, очень значимый. Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация поедет в Москву», — цитирует Бойко «Газета.ru».

Также сообщалось, что Наталья Поклонская прокомментировала отказ киевских властей от празднования Дня Победы.