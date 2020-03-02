Sunday Express сообщил о выплате Тиньковым залога £20 млн из-за налоговых претензий США

Лондон, 2 марта. Российский миллиардер Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения лондонским судом его дела о налоговых претензиях со стороны США. Об этом сообщило великобританское издание Sunday Express.

Дело российского бизнесмена рассматривалось в минувший четверг Вестминстерским окружным судом. После внесения залога Тиньков согласился на то, чтобы правоохранительные органы контролировали его передвижение при помощи электронных устройств. Кроме того, теперь в течение 12 часов он не должен покидать свое жилье.

«Он будет должен находиться с 7 вечера до 7 утра в квартире рядом с Холланд-парком в Кенсингтоне. Ему пришлось сдать свои паспорта и трижды в неделю являться в полицию», – сообщают британские журналисты.

Кроме того, на время разбирательства Тиньков не сможет выезжать за пределы лондонской кольцевой дороги М25.

Напомним, ранее официальный представитель Олега Тинькова прокомментировал ситуацию, связанную с судебным разбирательством из-за претензий к предпринимателю со стороны налоговой службы США. Представитель бизнесмена разъяснил, что Тиньков действительно участвует в судебном слушании, но исключительно как частное лицо, пишет «Газета.ru».