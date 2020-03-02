Доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом

Москва, 2 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил ситуацию с распространением коронавируса в мире. Своим мнением он поделился на Telegram-канале.

Мясников отметил, что коронавирусной инфекцией COVID-2019 на данный момент заражены более 80 тысяч человек по всему миру. Более 2800 умерли. Подавляющее большинство летальных исходов зафиксировано в Китае. Тем не менее, география заболевания постоянно расширяется. Вирус уже охватил 50 стран.

Мясников отметил, что за пределами Поднебесной самая тревожная ситуация сложилась на борту круизного судна Diamond Princess, где заразились около 700 человек.

«Заперли в замкнутом пространстве и больных, и здоровых – вот вирус и разгулялся! Был бы вирус «позлее» – все бы слегли!», — сказал доктор.

Мясников добавил, что в Гонконге похожий случай имел место в 2003 году. Тогда в замкнутом пространстве оказались сотрудники и постояльцы отеля «Метрополь», у которых зафиксировали атипичную пневмонию. В итоге 300 человек заразились, а 35 умерли.

Врач подчеркнул, что в таких условиях больных нужно безотлагательно изолировать, а здоровых людей разделять в зависимости от риска заболевания.

Ранее стало известно, что вернувшихся из Греции в Москву российских граждан проверяют на коронавирус. Об этом писала «Газета.ru».

Также сообщалось, что в столице России пациент госпитализирован с подозрением на коронавирус.