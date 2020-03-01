После поездки в Италию россиян проверяют на коронавирус

Москва, 1 марта. Россиян, летавших недавно из Италии в Москву авиакомпанией «Победа», проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Ранее у одного из пассажиров данного рейса медики диагностировали заражение.

О проверке на COVID-19 сообщил россиянин Сергей, являвшийся одним из пассажиров. По словам мужчины, с ним связались сотрудники экстренной скорой помощи и уточнили, кем он является и будет ли он на месте в определенное время.

«Приехавшие на дом медицинские сотрудники взяли мазок из носа, горла. Анализы будут готовы завтра», – цитирует Сергей РИА Новости.

Медики сказали, что результаты анализов будут известны завтра. Если звонка от медиков не поступит, то тест на COVID-19 отрицателен.

По словам Сергея, на днях он по работе посещал Верону и Венецию. В Россию возвращался рейсом авиакомпании «Победа» из итальянского города Бергамо. К коллегам, которые летали вместе с Сергеем, также пришли медики и взяли анализы. При этом мужчина уточняет, что у него нет никаких видимых симптомов вирусного заболевания.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что один из россиян, вернувшихся в Москву из охваченной коронавирусом Италии, заявил, что медики диагностировали у него заражение. Однако сотрудники инфекционной больницы, где находится мужчина, отрицают данную информацию, пишет «Газета.ru».