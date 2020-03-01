Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Алеппо в Сирии

Дамаск, 1 марта. Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинции Алеппо», — сказал глава ЦПВС России.

Он добавил, что российская авиация также провела патрулирование, следуя по маршруту аэродром «Метрас» — Квайрес — Бир-Хамид-Эль-Али — Бир-Кантари — Мишрака — Айн-Исса — Швайхан — аэродром «Метрас».

27 февраля RT сообщала о совместном патрулировании российских и турецких военнослужащих в провинции Хасака Сирийской Арабской Республики.

Накануне также стало известно о патрулировании российской военной полиции в сирийских провинциях Ракка, Алеппо и Хасака.