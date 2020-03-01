Вдовы военных смогут по закону получать компенсацию взносов за капремонт

Москва, 1 марта. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вдовы военнослужащих смогут получить компенсацию взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов.

Текст федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акт РФ» был опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации. Поводом для изменений стала жалоба жительницы Калининграда Галины Журавель.

Женщина является вдовой военнослужащего, который 20 лет отслужил по контракту. Когда россиянка направила заявление о компенсации платы на капремонт в региональный центр соцподдержки, ей было отказано. Основанием для этого стало то, что данные расходы не относятся к затратам на содержание и ремонт объектов общего пользования.

Тогда Журавель направила заявление в Конституционный суд (КС) РФ, указав на неясность закона, который позволяет судам принимать решения, которые могут нарушать конституционные принципы равенства. В феврале 2020 года КС согласился доводами.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает средства массовой информации и операторов связи предупреждать россиян о чрезвычайных ситуациях после обращения властей, сообщает «Газета.ru».