Женщина напала с ножом на двоих сыновей в Казани, один ребенок погиб

Казань, 1 марта. Мать напала с ножом на двоих сыновей в Казани. Один ребенок погиб. Об этом сообщает ТАСС.

О трагедии в правоохранительные органы сообщил муж злоумышленницы. По предварительным данным, женщина накинулась на детей с ножом, а затем пыталась свести счеты с жизнью.

«По данному факту проводится проверка, по предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В региональном управлении СК РФ о подробностях инцидента пока не сообщают.

16 февраля «Газета.ru» сообщала о нападении в здании храма в Москве. 26-летний злоумышленник хотел «поубивать бесов». Он двигался в сторону батюшки, но прихожане его скрутили. Сотрудники полиции задержали нападавшего.

Также стало известно о нападении пенсионерки на сына с ножом в Пермском крае. Инцидент произошел во время употребления алкогольных напитков.