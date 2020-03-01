Путин подписал закон о выплатах социальной поддержки сельским  учителям

Москва, 1 марта. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменивший порядок выплат социальной поддержки сельским учителям. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Отныне субъекты федерации будут самостоятельно устанавливать размеры, порядок и условия компенсации расходов на жилье, отопление и освещение для учителей, которые трудятся в сельской местности.

Ранее эти вопросы относились к компетенции правительства Российской Федерации.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Нормативный акт одобрили обе палаты российского парламента. Согласно закону программа продлится до 31 декабря 2026 года, уточняет RT.

Также сообщалось, что Путин дал оценку влиянию коронавируса на мировую экономику. Российский лидер указал на тяжелые последствия опасного вируса. В частности, в Китае деловая активность упала ниже кризисного 2008 года.