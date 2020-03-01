Монтян рассказала о скандальном инциденте из жизни отца Пристайко

Киев, 1 марта. Адвокат Татьяна Монтян рассказала в социальных сетях о скандальном инциденте, который когда-то произошел с Владимиром Пристайко – отцом действующего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

По словам Монтян, отец главы МИД учился вместе с ее мужем в конце 1960 годов в Харьковском юридическом институте. По словам супруга, однажды Владимир Пристайко напился до невменяемого состояния, после чего группа студентов, среди которых был будущий муж Монтян, привязали сокурсника к кровати и выкатили на дорогу.

«Очухался некий Вова Пристайко где-то в 4 утра, и почувствовал, что не может встать с кровати, а то кровать машины вокруг объезжают. Застучал он тогда всех, с кем бухал. К чему это я, собственно. А к тому, что гены пальцем не раздавишь», – цитирует Татьяну Монтян издание «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Монтян заявила, что только Россия сможет спасти Украину, избавив украинский народ от нацистов. По ее словам, Украина сможет продолжить нормальное существование, если государство сможет избавиться от нацистской идеологии и радикальных националистических группировок, которые в настоящее время сохраняют свое влияние на политическую и социальную сферы жизни.