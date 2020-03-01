Россия сняла с себя ответственность за безопасность полетов турецкой авиации в Сирии

Дамаск, 1 марта. Россия больше не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии. Такое заявление сделал глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он напомнил, что Дамаск вынуждеyно закрыл воздушное пространство над провинцией Идлиб на фоне резкого обострения ситуации в регионе.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — сказал Журавлев.

Ранее турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских правительственных войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Дамаск имеет полное право отвечать на агрессивные действия боевиков. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что на протяжении суток системы ПВО Сирии ликвидировали шесть ударных беспилотников вооруженных сил Турции в небе над Идлибом.