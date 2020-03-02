Сирия, 2 марта. «Сирийская национальная армия» пополняет ряды в Хасаке, насильно вербуя население. Сирийская армия сбила шесть БПЛА Турции в воздушном пространстве над Большим Идлибом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по опорным пунктам боевиков на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «вооруженной оппозиции» на юге Даръа, направили на север Хамы подкрепление, сбили беспилотник турецкой армии.

«Сирийская национальная армия» (СНА): на севере Хасаки проводит насильные вербовки, в Идлибе подбили танк правительственных сил.

Провинция Даръа

На юге провинции боевики «вооруженной оппозиции» не оставляют попыток дестабилизировать обстановку. Новостное агентство Al Mohrar Media сообщило, что ночью боевики совершили вылазку у города Тафас и повредили танк сирийской армии. Напомним, после серии провокаций со стороны «спящих ячеек» из бывшего состава «Южного фронта», правительственные силы направили в регион подкрепление из нескольких танков и бронированных автомобилей.

Позднее в окрестностях Тафаса завязалась перестрелка между группой боевиков и военнослужащими армии. По неподтвержденным данным, распространяемым медиаактивистами оппозиции, боевики взяли в заложники члена внешней разведки ВВС Сирии, а также четырех офицеров в поселке Сахам аль-Джалян.

Провинция Идлиб

Системам ПВО удалось уничтожить шесть ударных беспилотников ВВС Турции в воздушном пространстве над Идлибской зоной деэскалации, где они наносили удары по опорным пунктам армии САР, поддерживая террористов, о чем сообщил источник в Минобороны Сирии.

В районе деревни Хан-ас-Субуль БПЛА турецкой армии атаковал колону бронированных автомобилей сирийской армии, которая направлялась качестве подкрепления на юг провинции к линии соприкосновения сторон, о чем сообщает ТАСС. Информации о раненных и убитых в результате авиаудара БПЛА не поступало.

Боевики поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии» в свою очередь совершили вылазку в районе города Кафр-Набель, где с помощью ракетной установки повредили танк сирийской армии, о чем сообщает оппозиционный медиаресурс Step News. Сведений о жертвах среди экипажа не поступало.

Провинция Хама

Государственное новостной агентство SANA сообщает, что системы ПВО отразили атаку вражеских турецких беспилотников над административным центром провинции – городом Хама. После чего ВВС САР возобновили боевые вылеты в район гор аз-Завия и атаковали укрепления и опорные пункты боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» в окрестностях дервени Аль-Анкави, Закуль и Калайдин у административной границы с провинцией Идлиб, о чем сообщает Telegram-канал (Syria SOS).

К линии разграничения сторон прибыл первый полк специального назначения пятого штурмового корпуса САА. Как передает Twitter-канал (@SyriaGeneral), полк сформирован преимущественно из бывших членов добровольческого ополчения «Соколы пустыни», которое проявило себя в успешных операциях против террористов «Исламского государства»1 в Хомсе, Ракке и Латакии.

Провинция Хасака

На севере Хасаки в зоне операции «Источник мира» боевики СНА развернули компанию по вербовке новобранцев, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека. Боевики провели рейды к северу от города Рас-аль-Айн в деревнях Барака, Каджо и Мардания, насильно забирая в свои ряды юношей. Необходимость спешно пополнить ряды была вызвана тяжелыми потерями, которые группировка понесла на северо-западе САР в ходе операции САА «Заря в Идлибе» . Цель операции - освобождение занятых боевиками территорий на севере Сирии и возвращение под контроль правительства трасс М-4 и М-5. В ходе боевых действий СНА лишилась нескольких сотен человек. Кроме того, часть протурецких боевиков предпочла присоединиться за более высокое жалование к отрядам, которые покинули САР и направились в Ливию, где теперь выступают на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

1 Организация запрещена на территории РФ.