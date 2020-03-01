БПЛА Турции наносят удары даже по одиночным целям в Сирии

Дамаск, 1 марта. Одиночные цели сирийских военных, например, мотоциклисты или автомобили, оказываются под огнем турецких беспилотников. Анкара не жалеет средств на дорогостоящие удары, рассказывают сирийские военные, которые находятся на переднем крае.

По словам военного корреспондента телеканала «Россия 1» Евгения Поддубного, как только в небе над Идлибом появились турецкие БПЛА, характер боевых действий резко изменился.

«Все потери сирийских вооруженных сил за последние несколько дней – это потери, которые случились в результате ударов с дронов. Теперь даже одиночные цели находятся под угрозой, например, автомобиль», – заявил военный корреспондент, находящийся на месте событий.

По словам Поддубного, недавно при помощи турецкого беспилотника был уничтожен грузовик САР, который перевозил боеприпасы одного из подразделений. Сейчас турецкие БПЛА являются «главной головной болью» для военных. Поэтому, если не очистить небо над сирийским Идлибом от турецких дронов, Дамаску будет непросто удерживать позиции, поясняет журналист. Сами боевики бандформирований ничего не могут сделать без поддержки Турции, сообщает РИА Новости.

В воскресенье Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных. Примечательно, что она находились в числе наступающих на позиции САА в Идлибе боевиков, об этом сообщили в МО РФ.

Ранее сирийские средства ПВО уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Турции в небе над Идлибом за сутки.