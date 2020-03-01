Киселев заявил, что ситуация с агентством Sputnik отразится на встрече Путина с Эрдоганом

Москва, 1 марта. Действия турецких властей вокруг агентства Sputnik в Анкаре и Стамбуле негативно отразятся на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Такое мнение высказал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По его словам, действия турецких радикальных элементов и правоохранителей по отношению к российским журналистам явно не способствуют доверительной и конструктивной беседе двух лидеров.

«Если же говорить о создании атмосферы в канун возможной московской встречи, то уж точно ее не улучшают посягательства в эти выходные на представительство международного информационного агентства Sputnik в Анкаре и Стамбуле», — сказал Киселев, выступая на канале «Россия 1».

Действия Эрдогана журналист назвал «опасной авантюрой». Гендиректор МИА «Россия сегодня» полагает, что глава Турции усугубляет и без того непростое положение Анкары на международной арене. Киселев отметил, что агрессивные действия турецких властей поощряются Вашингтоном.

«Имея испорченные отношения с Европой, с арабским миром, вмешавшись в Ливию, развернув боевые действия против сирийской армии, не учитывая при этом мнение Ирана, получив от НАТО лишь сочувствие на словах, президент Турции пускается в рискованную авантюру, на которую его с наслаждением — по мотивам мести — подталкивают США», — заключил журналист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что встреча с Путина и Эрдогана будет сложной. Об этом писала RT.

Накануне также стало известно о нападении на российских журналистов в Турции.