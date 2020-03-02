Сирия, 2 марта. Два самолета Су-24 были сбиты турецкими истребителями над Идлибом. Боевики «спящих ячеек» совершили вылазку в Даръа. В окрестности столицы Сирии городе Дамаск взорвалась автомобильная бомба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо, потеряли два самолета в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террориста-смертника на юге Идлиба у Хазарина, сбили турецкий беспилотник, в Латакии открыли ответный огонь по позициям боевиков «Сирийской национальной армии», в Алеппо попали под обстрел со стороны турецкой армии и БПЛА, в Идлибе потеряли два танка.

Армия Турции и союзные силы: потеряли третий за последние сутки беспилотник в Идлибской зоне деэскалации, уничтожили в ответ два самолета ВВС Сирии.

«Сирийская национальная армия» (СНА): атаковала на севере Латакии позиции правительственных сил, нанесла удар по позициям курдских боевиков в Алеппо, в Идлибе захватили один танк сил Башара Асада, подбив второй ракетой.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: развернула свои силы в окрестностях Хазарина и двух соседних поселений, направила террориста-смертника к позициям армии САР, а также контратаковала правительственные силы на севере Хамы в долине Аль-Габ.

«Отряды народной самообороны» (YPG): совершили вылазку на севере Алеппо в зоны контроля протурецких группировок.

Провинция Дамаск

Корреспондент Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передал, что в городе Джамаранд прогремел взрыв. По данным источников, взрыв произошел в результате детонации самодельной бомбы, установленной на военном пикапе Республиканской гвардии. Машина была припаркована недалеко от полицейского поста на улице Аль-Джамият. Пока что поступает информация только о причиненном материальном ущербе, сообщений о жертвах среди населения нет.

За февраль в столице Сирии городе Дамаск и его окрестностях было зафиксировано шесть подрывов автомобильных самодельных бомбы. В результате взрывов погибло пять человек, пятнадцать пострадали, получив ожоги и ранения различной степени тяжести. Пока ни одна из группировок, действующих в Сирии, не взяла на себя вину за подрывы в столице.

Провинция Латакия

«Сирийская национальная армия» заявила об обстреле из РЗСО «Град» позиций Сирийской арабской армии (САА) рядом с деревней Сальма, о чем сообщает портал Halab Today TV. Сведений о раненых и пострадавших среди сирийских военнослужащих в СМИ пока не поступало. Подразделения САА открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков и линиям снабжения в районе административных границ с провинцией Идлиб.

Согласно информационному бюллетеню Министерства обороны РФ, российская сторона ЦПВС зафиксировала за последние сутки 25 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных бандформирований, их них 15 приходятся на Латакию, восемь в Алеппо, всего два в Идлибе. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях, из них 14 пришлись на Идлиб. Ни одного случая турецкая часть представительства не отмечает в Латакии.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции продолжились столкновения с боевиками так называемой «вооруженной оппозиции», поддерживаемой Турцией. Источник в сети Twitter (huseyinbozan) передал, что турецкая армия нанесла утром ракетные удары по базе Найраб к западу от Алеппо, что вынудило временно прекратить работу военного аэродрома. Позднее турецкие беспилотники нанесли удары по опорным пунктам армии Башара Асада в районе Алеппо аз-Захра. Кроме этого источник сообщил, что огневые точки турецких военнослужащих были обстреляны у деревень Менаг и Тель-Рифат.

В подконтрольной турецкой армии зоне на севере Алеппо продолжились вылазки курдских вооруженных группировок. Новостной портал ANF News, передает, что лояльная Анкаре «Сирийская национальная армия» обстреляла опорные пункты «Отрядов народной самообороны» (YPG) у деревень Иршад, Алкамия и район Шера в окрестностях Африна. Данных о потерях среди курдских боевиков пока не поступало.

К западу от города Алеппо ВВС Сирии совершили боевой вылет к окрестностям поселка Дарат-Изза, где укрываются террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», как сообщил медиаресурс Step News. Днем между подразделением Сирийской арабской армии (САА) и отрядом боевиков завязалась перестрелка, после того, как те предприняли попытку нанести ракетные удары по опорным пунктам армии.

Провинция Даръа

В городе Ас-Санамейн совершили вылазку «спящие ячейки» боевиков из бывшего состава «Южного фронта». Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики заблокировали въезд в город и обстреляли ККП армии, спровоцировав боестолкновение с применением артиллерии в окрестностях. Активизация «спящих ячеек» наблюдалась и в ряде других населенных пунктов в этом районе. В поселке Шейх-Саяд и деревне Джиллин «спящие ячейки» боевиков совершили нападение на КПП сирийской армии, обстреляв их из автоматов. В ответ военнослужащие открыли ответный огонь по нападающим.

Крупных столкновений в провинции не отмечалось с лета 2018 года, когда группировки «Южного фронта» заключили перемирие с Дамаском. Тем самым «Южный фронт», как фракция «Сирийской свободной армии», прекратила существование. Однако по мнению эксперта центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, часть непримиримой оппозиции, которая по-прежнему не поддерживает легитимного президента САР Башара Асада, воспользовалась тем, что значительные силы армии переброшены в Идлибскую зону деэскалации для борьбы с террористами, и предприняли попытку дестабилизировать обстановку в провинции.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии возобновили работу и утром атаковали укрепрайоны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Серакиб и у деревни Ариха, как передал медиапортал Step News.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале проведения операции «Щит весны» на северо-западе Сирии, в ответ на гибель 27 февраля 36 военнослужащих турецкой армии в Идлибе. Боевики «Сирийской национальной армии» с поддержкой ВС Турции открыли огонь по позициям САА у города Маарет-ан-Нуман. Позже СНА заявила, что у деревни Аль-Халуба ей удалось захватить танк и еще один подбить с помощью ПТУР.

Днем Генштаб ВС Сирии объявил о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Любая авиация в районе будет расцениваться как вражеская цель, которая будет нейтрализована системами ПВО. Тем не менее, БПЛА Турции продолжили атаковать сирийскую армию.

Позднее протурецкие боевики заявили, что им якобы удалось сбить с помощью ПЗРК самолет ВКС РФ над своими позициями. Минобороны РФ назвало данное сообщение фейком. Впоследствии сбитый у Серакиба летательный аппарат оказался БПЛА армии Турции, который подбили ракетой, выпущенной с позиций армии Башара Асада. Второй беспилотник был сбит ПВО САА на юге провинции, в ответ на то, что турецкие ВВС уничтожили два сирийских самолета Су-24. По данным военных источников агентства SANA, оба пилота успели катапультироваться. Также под удар турецких БПЛА якобы попали три системы ПВО. Вечером количество нейтрализованных беспилотников Турции достигло трех.

Как передал портал Masar Press Net, у Серакиба два автомобиля с боеприпасами для подразделений армии были расстреляны боевиками «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Об этом сообщали подконтрольные вооруженным группировкам медиаресурсы. Под контроль СНА и «Хайят Тахрир аш-Шам» перешли деревни Фуляйфил, Сафухан и населенный пункт Хазарин, где боевики отправили к линиям обороны армии заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником.

Провинция Хама

В северных районах провинции продолжились боевые действия на линии разграничения сил САА и «Хайят Тахрир аш-Шам». В ходе столкновения террористам удалось занять прежние позиции у поселений Танжар, Аль-Манар, Ад-Дакмак, Кахир и Анкави, ранив и убив около десяти военнослужащих САА. У военного лагеря САА Джурин боевики уничтожили реактивную систему залпового огня.

У деревни Аль-Манар «Сирийская национальная армия» атаковала укрытия армии. Позже медиаактивисты оппозиции заявили, что боевикам удалось вернуться на прежние позиции в окрестностях деревни, а также захватить в качестве трофея танк сирийской армии и грузовик оружия и боеприпасов у поселка Ад-Дакмак в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» неизвестные устроили поджог в пятом секторе лагеря, где преимущественно размещены родственники и жены террористов «Исламского государства»1. Пожар был оперативно потушен силами самих беженцев. Как сообщает источник новостного портала Alk Habour, человеческих жертв удалось избежать. Напомним, что в последний месяц увеличилось количество пожаров в лагере. 27 февраля отравление угарным газом получил несовершеннолетний при пожаре в том же секторе лагеря, 24 февраля пострадали 15 человек при пожаре, который вспыхнул в результате взрыва газового баллона на складе. Боевики «Демократических сил Сирии», под контролем которых находится «Аль-Хол», возлагают вину за поджоги на «вдов ИГ»11, которые устанавливают в лагере свои порядки и расправляются с теми, кто отказывается следовать установленным ими правилам.

1 Организация запрещена на территории РФ.