Археологи заявили о возможном обнаружении саркофага основателя Рима

Рим, 1 марта. На месте древнего храма в Римском Форуме найдена старинная каменная гробница. По словам археологов, саркофаг может быть местом упокоения Ромула, легендарного основателя Рима.

Найденный гипогей, подземное святилище, датируется VI веком до нашей эры. Он расположен в нескольких метрах от «Черного камня» тесно связанного с Ромулом. По приданию, на данном месте основатель Рима был либо убит, либо захоронен.

«Это удивительное открытие. Форум никогда не перестает приносить удивительные свежие сокровища», – заявила директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо.

Саркофаг длиной в 140 сантиметров сделан из горной породы туф. На нем имеется надпись, которая предупреждает что эта земля священна и относится к месту захоронения «святого царя». Это приводит археологов к мысли, что недавно обнаруженная гробница и алтарь действительно связаны с Ромулом.

Однако пока эксперты не спешат официально заявлять, что данное место действительно является гробницей Ромула. Внутри саркофага не было найдено никаких костей. Кроме того, нет доказательств того, что Ромул был действительно реальным человеком, хотя его история рассказывается Ливием, Плутархом и Вергилием, пишет издание ArtNet News.

Ромул и Рем являются легендарными братьями-близнецами. По преданию, их отцом был бог Марс. Они родились от противозаконной связи и оказались выброшены на берег реки, где после были вскормлены волчицей. Когда братья выросли, они решили основать поселение. Но, не поделив власть, Ромул убил Рема и основал в честь него город Рим.