Меган Маркл расстроила Елизавету II нежеланием брать с собой сына в Лондон

Москва, 1 марта. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл расстроила королеву Елизавету II тем, что решила оставить своего новорожденного сына в Канаде, лишив тем самым его встречи с прабабушкой.

Английские издания сообщают, что в ближайшее время семья герцогов Сассекских в последний раз примет участие в публичном мероприятии королевской семьи в статусе ее членов.

По данным СМИ, принц Гарри уже прибыл в Лондон, а Меган Маркл приедет в британскую столицу через несколько дней и решила не брать с собой их сына Арчи, которому только весной исполнится год.

Пресса пишет, что британская королева расстроилась из-за этого решения, поскольку она продолжительное время не видела своего внука. Журналисты уверены, что этот факт может окончательно испортить итак неидеальные отношения Меган Маркл и королевы Елизаветы II.

Напомним, в январе Меган Маркл и принц Гарри публично объявили о своем намерении отказаться от королевского статуса. Пара мотивировала свое решение желанием быть финансово независимыми и проживать в Северной Америке, а также заниматься благотворительностью. Новость вызвала скандал в британском обществе, СМИ сообщали о резкой реакции Елизаветы II и других членов королевской семьи, передавало Федеральное агентство новостей.