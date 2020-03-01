Директор НПО в Камеруне рассказала ФАН жуткие детали нападения боевиков на деревню Нгарбу

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Сириль Роланд Бешон, исполнительный директор международной неправительственной организации в Камеруне, рассказала про резню в камерунской деревне Нгарбу, где погибли женщины и дети. По ее словам, в поселение пришли камерунские солдаты и члены вооруженной группировки народности фульбе, занимающиеся скотоводством. Они грабили, били, пытали, убивали и разоряли дома. Их жертвами стал 21 человек, 13 из которых – дети, а 1 – беременная женщина.

По словам Сириль Роланд Бешон, боевики в Камеруне фактически устраивают геноцид населения, а власти либо ничего не делают, либо даже способствуют этому. К сожалению, несмотря на то, что с момента обретения независимости большинством африканских государств прошло уже более полувека, за это время ни им самим, ни пытавшемуся им помочь международному сообществу не удалось ликвидировать проблему вооруженных конфликтов в отдельных странах, заявил в интервью ФАН заведующий центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога (ЦСААР) Александр Ткаченко.

По его мнению, подобная ситуация на черном континенте и, в частности, в Камеруне мешает как нормальной мирной жизни, к которой стремится большинство его населения, так и гармоничному развитию африканского общества.

«Актуальной темой сегодня является профилактика различных конфликтов в регионе, в том числе межэтнических. Ярким примером того, что может произойти, если такая работа не ведется, является резня в Руанде (район Великих африканских озер): в ходе вооруженного противостояния между несколькими группами влияния в этой стране было истреблено более 1 миллиона человек. Западное международное сообщество тогда не смогло предотвратить геноцид – и у него очень плохо получается это сейчас», — сказал собеседник ФАН.

По его мнению, ошибка, допущенная в Руанде, не должна повториться в Камеруне. И в этой связи необходимо провести независимое расследование убийства мирных жителей, ведь северо-западный регион этой страны сильно пострадал от постоянных столкновений между правительством и вооруженными группировками, которые хотят создать независимое англоязычное государство.

Неправительственная организация опросила свидетелей трагедии в Нгарбу, которые заявили, что от 10 до 15 солдат и около 30 вооруженных членов группировки народности фульбе вошли в Нгарбу в ночь с 13 на 14 февраля.

«Я услышал выстрелы и сразу же убежал, чтобы спрятаться возле моего дома. Оттуда я увидел, как солдаты стреляли по всем членам моей семьи один за другим, пока они пытались бежать. Сначала они убили нашу мать. Затем они убили детей, а потом подожгли мой дом», — заявил потерявший в резне всех своих родных 32-летний камерунский мужчина.

По факту произошедшего министр обороны Камеруна 17 февраля сделал заявление. Он объявил, что правительство начало расследование и что его результаты будут обнародованы. Он также сказал, что вооруженная группировка напала на правительственные силы безопасности, столкновение привело к взрыву топливных баков, который разрушил несколько домов и убил женщину и четырех детей.

Однако свидетели рассказали, что между вооруженными сепаратистами и силами безопасности не было никакой конфронтации и что убийства были преднамеренными. Свидетели заявили, что атака была направлена против мирных жителей, подозреваемых в укрытии сепаратистов. Двенадцать человек сказали, что после убийств солдаты обратились к жителям Нгарбу и заявили, что их деревня будет разрушена, если они продолжат укрывать сепаратистов. Солдаты угрожали жителям, хвалясь тем, что они уже убили детей в одном из районов поселения.

«Солдаты ворвались в мой дом, — сказала 45-летняя женщина. — Они искали оружие и сказали, что мои дети были сепаратистами. Не найдя никого и ничего в здании, они избили меня и дословно сказали следующее «Мы уже убили ребятишек в Нгарбу — и мы можем убить тебя».

21 февраля четыре специальных представители Генерального секретаря ООН опубликовали совместное заявление, в котором они выразили глубокую озабоченность по поводу сообщений о возросшем насилии в англоязычных регионах, в том числе о нападении на Нгарбу, и призывали правительство Камеруна обеспечить соблюдение прав человека. Убийства в Нгарбу также были осуждены многими странами, включая США, Францию, Канаду и Великобританию.

Камерунские власти не впервые отрицают, что их войска убивали мирных жителей. В 2018 году расследования показали, что камерунские солдаты совершили внесудебные казни двух женщин и двух детей в регионе Севера страны. Министр связи первоначально опроверг эту информацию, однако позднее семь солдат были арестованы в связи с убийствами. Расследование по этому делу продолжается.

«Правительство Камеруна должно провести независимое открытое расследование на конкретных условиях, так как правительство уже объявило о проведении расследования. Без определенных условий это расследование не будет отличаться от всех тех, которые уже проводились ранее и которые ни к чему не привели», — сказала в интервью ФАН Сириль Роланд Бешон.

Члены этнической группы фульбе в Нгарбу и его окрестностей образуют по существу скотоводческое сообщество. До обострения кризиса в англоязычных регионах между фульбе и местными фермерами возникали конфликты из-за природных ресурсов, в том числе пастбищ. Они усугубляются с 2017 года, когда вспыхнуло насилие в северо-западном и юго-западном регионах Камеруна.

Тогда сепаратисты напали на фульбе, чтобы захватить их скот, и обвинили их в присоединении к группам самообороны, близким к правительству. Вооруженные группировки самих фульбе позже также напали на общины, где, как говорили, действуют сепаратисты. Расследование показало, что убийства мирных жителей в Нгарбу были умышленными. Жители деревни сообщают, что от 10 до 15 сотрудников сил безопасности действовали совместно с группой из примерно 30 скотоводов фульбе, одетых в гражданскую одежду и вооруженных мачете, палками и дробовиками.

«Несмотря на то, что ООН, западные державы и другие крупные международные акторы прилагают усилия к тому, чтобы погасить африканские конфликты, к сожалению, пока их прогресс на этом пути недостаточен, из-за чего и случаются подобные тем, что произошли в Нгарбу, прискорбные события. Сами же африканские государства слишком слабы, чтобы справиться с бедами, порожденными враждой между местными этносами и племенами», — отметил Ткаченко.

Тем не менее прогресс в урегулировании проблем черного континента есть, и связано это прежде всего с миротворческой миссией Российской Федерации, которую та, в частности, ведет в Центральноафриканской Республике. По факту 235 российских инструкторов в ЦАР имеют сейчас больше влияния, чем 1600 французов во время операции Сангарис, и больше, чем 14 708 сотрудников ООН в той же Центральноафриканской Республике в январе этого года.

Конфликты в Африке столь сложны и разнообразны, что справиться с ними в одиночку подчас не могут даже крупные международные игроки, вроде Евросоюза, США и Китая», — резюмировал Ткаченко.

Решить эти важнейшие проблемы, разумеется, можно, однако для этого необходима кооперация не только каких-нибудь региональных организаций, но и, самое главное, мировых. Представителям Европы, США или КНР нужно работать совместно с другими странами, ведь только опираясь на серьезный опыт в профилактике межэтнических трений, можно искоренить эту проблему, добавил эксперт.