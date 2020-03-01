Сирия, 1 марта. В Идлибе у деревни Хазарин террорист-смертник попытался прорвать линии обороны сирийской армии на заминированном автомобиле. Сирийские ПВО уничтожили три турецких БПЛА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террориста-смертника на юге Идлиба у Хазарина, сбили турецкий беспилотник, в Латакии открыли ответный огонь по позициям боевиков «Сирийской национальной армии».

Армия Турции и союзные силы: потеряли третий за последние сутки беспилотник в Идлибской зоне деэскалации.

«Сирийская национальная армия» (СНА): атаковала на севере Латакии позиции правительственных сил.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: развернула свои силы в окрестностях Хазарина и двух соседних поселений, направила террориста-смертника к позициям армии САР.

Провинция Дамаск

Корреспондент Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передал, что в городе Джамаранд прогремел взрыв. По данным источников, взрыв произошел в результате детонации самодельной бомбы, установленной на военном «пикапе» Республиканской гвардии. Машина была припаркована недалеко от полицейского поста на улице Аль-Джамият. Пока что поступает информация только о причиненном материальном ущербе, сообщений о жертвах среди населения нет.

За февраль в столице Сирии городе Дамаск и его окрестностях было зафиксировано шесть подрывов автомобильных самодельных бомбы. В результате взрывов погибло пять человек, пятнадцать пострадали, получив ожоги и ранения различной степени тяжести. Пока ни одна из группировок, действующих в Сирии, не взяла на себя вину за подрывы в столице.

Провинция Латакия

«Сирийская национальная армия» заявила об обстреле из РЗСО «Град» позиций Сирийской арабской армии (САА) рядом с деревней Сальма, о чем сообщает портал Halab Today TV. Сведений о раненых и пострадавших среди сирийских военнослужащих в СМИ пока не поступало. Подразделения САА открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков и линиям снабжения в районе административных границ с провинцией Идлиб.

Согласно информационному бюллетеню Министерства обороны РФ, российская сторона ЦПВС зафиксировала за последние сутки 25 нарушении режима прекращения огня со стороны незаконных бандформирований, их них 15 приходятся на Латакию, восемь в Алеппо, всего два в Идлибе. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях, из них 14 пришлись на Идлиб. Ни одного случая турецкая часть представительства не отмечает в Латакии.

Провинция Алеппо

По данным портала Step News, ВВС Турции нанесли удары по местам дислокации сирийских военнослужащих и их опорным пунктам в квартале аз-Захра в западных окраинах города Алеппо. Под удар также попали солдаты армии Башара Асада у деревень Ас-Сафира и Аль-Ваха. Как передал военный источник агентства, турки атаковали позиции САА у населенного пункта Ас-Сафиры.

Российские военнослужащие помогли сотрудникам ЦПВС доставить груз гуманитарной помощи в четыре наиболее пострадавших во время боевых действий поселений. Жители деревни Джуммик получили 250 индивидуальных продовольственных пакетов, общий вес которых составил тонну. Гуманитарные акции также были проведены в деревне Хшам в Дейр-эз-Зоре, тонну продуктов получили жители поселка Бир-Мустафа в Ракке и деревни Хараб-Раш в соседней провинции Хасака.

Провинция Идлиб

У деревни Ад-Дар и Аль-Кубра отмечаются столкновения между отрядами «Сирийской национальной армии» и подразделениями правительственных сил с применением средней и тяжелой артиллерии. Позднее оппозиционный ресурс Step News передал, что боевикам удалось закрепиться на своих прежних позициях. Источник также сообщает, что под контроль СНА и «Хайят Тахрир аш-Шам» перешла деревни Фуляйфил, Сафухан и населенный пункт Хазарин, в окрестностях которого завязались бои утром.

Подконтрольный боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» медиаресурс «Ибаа» сообщил, что к линиям обороны сирийской армии у Хазарина был направлен заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником. Боевика удалось нейтрализовать на подступах, военнослужащие нанесли по автомобилю удар из противотанковой ракетной установки.

По данным сирийского государственного агентства новостей SANA, число турецких беспилотников, уничтоженных сирийскими ПВО в Идлибской зоне деэскалации достигло трех. Днем один из них был сбит у Серакиба, позднее был ликвидирован второй, в ответ на что ВВС Турции пренебрегли введением бесполетной зоны над Идлибом и подбили два самолета Су-24 сирийской армии.