Телеведущую Тодоренко вновь раскритиковали за фотографию в Instagram

Москва, 1 марта. Звезду телешоу «Орел и решка» Регину Тодоренко вновь раскритиковали подписчики ее Instagram-аккаунта. Ведущая опубликовала фотографию, на котором похвасталась своей пластикой и гибкостью.

Новый снимок был выложен в воскресенье. В кадре она в необычной позе сидит на кресле в студии телепередачи «Регина +1». В подписи к фотографии Тодоренко отметила, что она всегда работает именно в таком положении.

«Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика – это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой? Есть предположения?» – спросила она у своих подписчиков.

Пользователи социальной сети с позитивом отнеслись к необычной фотографии телеведущей. Одни отметили, что гибкость тела означает гибкость ума, однако другие раскритиковали Тодоренко.

«В цирке что ли подрабатываете?» «Это когда ты хочешь показать шпагат, но ты не умеешь», – прокомментировали подписчики телезвезды.

Напомним, в конце прошлого года телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации «Женщина года» по версии журнала Glamour. Ее конкурентками в номинации были певица Светлана Лобода, актрисы Анна Михалкова и Светлана Ходченкова. Сама телеведущая после вручения премии заявила, что раньше работала и трудилась для себя, а сейчас старается подать пример своему сыну, пишет «Газета.ru».