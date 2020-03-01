Террористы ПНС устроили разборки между собой на окраине Триполи

Триполи, 1 марта. Боевики незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили разборки на автомобильной дороге на южной окраине ливийской столицы – Триполи. Из-за разногласий между африканскими террористами и сирийским наемниками оккупационного режима Файеза Сарраджа, которые привели к их вооруженному столкновению, дорога оказалась перекрыта. Об этом сообщили очевидцы происшествия в Twitter-аккаунте @ObservatoryLY.

Стоит отметить, что это далеко не первое подобное столкновение между боевиками разрозненных террористических группировок ПНС Ливии. Чаще всего эти конфликты возникают при участии сирийских наемников, переброшенных на территорию североафриканского государства Турцией в качестве пополнения рядов бандформирований марионеточного «правительства» в Триполи живой силой.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как Анкара доставляет джихадистов из сирийского Идлиба, завербованных для ПНС, в Ливию. Из-за такой поддержки турецких властей все мирные инициативы по урегулированию ливийского кризиса сводятся на нет. Это может привести к эскалации конфликта и возобновлению кровопролития.