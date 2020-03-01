Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать граждан о ЧС

Москва, 1 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Документ размещен на Интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, власти федерального, регионального и местного уровней имеют право обратиться к СМИ и операторам связи с требованием распространить экстренную информацию.

Органы власти будут обращаться к изданиям и операторам в зависимости от территории, на которой они ведут свою деятельность.

Кроме того, в документе говорится о том, что содержание требования органа власти зависит от типа СМИ (печатное, электронное, телевидение, радио). Это может быть указание выпустить экстренное сообщение в эфире или опубликовать его.

Также в тексте отмечается, что порядок взаимодействия органов власти с редакциями СМИ и операторами связи определяется правительством России.

Ранее закон одобрили Госдума и Совет Федерации. По словам депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, появление новых норм продиктовано самой жизнью.

Другой парламентарий, Сергей Вострецов указал на наличие соответствующего пробела в законодательстве до издания закона. Депутат подчеркнул, что «в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо действовать как можно быстрее», передавало Федеральное агентство новостей.