Эксперты объяснили причину незаконной агрессии Турции на северо-западе Сирии

Турция решила начать войну с Сирией из-за давления руководства США на Эрдогана. Военные эксперты Виктор Литовкин и Константин Соколов рассказали, почему правительство Турции решилось начать военную операцию «Щит весны», направленную против официальных властей Дамаска на севере-западе Сирии. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта 2020 года сообщил о начале проведения военной операции «Щит весны» на северо-западе Сирии.

Как заметил Акар, причиной проведения военной операции на сирийской территории стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) в Идлибе, в ходе которого погибли 36 турецких военных. Как позже выяснилось, бойцы Вооруженных сил Турции находились в рядах боевиков с целью оказания помощи в нападении на позиции САА.

По мнению главы Минобороны Турции, действия Анкары направлены на сдерживание сирийских сил в Идлибе. Однако в этом случае не очень понятно, почему Турция занимается сдерживанием правительственной армии на территории самой Сирии.

Федеральное агентство новостей (ФАН) решило разобраться в причинах военной операции Турции на территории Сирии вместе с экспертами.

Агрессия Турции

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, с которым связался ФАН, исходя из действий первого дня назвать происходящее на северо-западе Сирии полноценным военным конфликтом нельзя, поскольку непонятно, сколько сил и средств планирует задействовать Турция в этой операции.

«Однако безусловно, действия Турции следует рассматривать как нападение и агрессию против Дамаска. Турция уже давно оккупировала территории на северо-западе Сирии», — отмечает Литовкин.

По мнению собеседника ФАН, заявления о том, что операция «Щит весны» является ответом на гибель турецких военных в Сирии — это цинизм, потому что турецкие военные вторглись на территорию Сирии.

«Это настоящее хамство, которого давно свет не видел. Ведь при этом Анкара ссылается на то, что их военных якобы пригласили в Сирию сам сирийский народ. Но спрашивается, кто в понимании Турции является представителем сирийского народа?», — задается вопросом Литовкин.

Согласен с его мнением и эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов, с которым также побеседовало Федеральное агентство новостей.

«Естественно, турецкие военные погибли за рубежами своей страны, куда их никто не приглашал. Это очевидное событие, и отвечать за него должны те люди, которые послали этих солдат туда. Тут международных претензий у Турции быть не может», — считает он.

Интересы Турции в Идлибе столкнулись с решительностью Дамаска

Как отмечает Виктор Литовкин, Турция считает земли Идлиба своей территорией. Нынешнее правительство Анкары давно недовольно, что границу между Сирией и Турцией провели не в том месте, где хотелось бы им и их сторонникам, которые представляют собой более исламизированное население страны. Все это объясняет, почему Турция ведет себя так нагло на северо-западе Сирии.

Однако необходимо признать, что Дамаск не намерен отказываться от своих ценностей, заключающихся в борьбе с террористами и сохранением суверенитета над страной в рамках признанных международных границ.

Мы видим, что громкие заявления Эрдогана о том, что сирийцы должны отойти на позиции 2018 года в Идлибе и прекратить борьбу с вооруженными боевиками, иначе последует нападение турецких сил, никак не сказались на решительности Дамаска.

«Тот же факт, что сирийцы не отошли от своих позиций, доказывает, что ультиматум Эрдогана не сработал. В целом, никакие ультиматумы Анкары сейчас работать не могут», — считает Литовкин.

Как считает Соколов, безусловно, в нынешней ситуации можно говорить о том, что ультиматум Эрдогана не сработал. Однако тут следует разобраться более детально в том, почему это произошло, помимо действий САА.

Влияние США на Турцию

По мнению Константина Соколова, сейчас мы видим изменение ситуации в вопросе Сирии и на Ближнем Востоке в целом из-за того, что Эрдоган изменил свою позицию. Нарушение прежних договоренностей, преимущественно тех, которые заключались с Россией в 2018 году в Сочи, случились по какой-то особой причине. И можно догадаться по какой.

Когда начался ввод турецких сил на территорию Сирии, примерно в это время Эрдоган заявил о готовности купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, поэтому мы знаем, чьи следы здесь прослеживаются, обращает внимание эксперт по геополитике.

«Грубо говоря, нашлись какие-то рычаги давления США на Турцию, после чего Анкара оказалась готова отказаться от прежних, рациональных и способствующих улучшению позиций Турции и стран региона, действий. Я воспринимаю это как некую закулисную деятельность США», — считает Соколов.

В конце 2019 года ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля США, появились другие политические силы, которые стремились урегулировать конфликт. И для того, чтобы не потерять стратегическую инициативу, Вашингтон решил надавить на Эрдогана. Ведь США даже не нужны конкретные завоевания, им важно сломать сложившуюся ситуацию и те договоренности, которые стали возникать на фоне политического урегулирования вопроса, рассказывает Соколов.

Информационные вбросы о ситуации в Идлибе

Турция начала активно принимать участие в боевых действиях на стороне поддерживаемых Анкарой вооруженных группировок в Идлибе сравнительно недавно. Турецкие военные активно помогали боевикам, а порой и членам радикальных исламистских бандформирований, наступать на позиции САА на северо-западе Сирии.

Однако обратить внимание тут следует на фейковые заявления турецких министерств, которые регулярно «отчитывались» об уничтоженных солдатах правительственных сил Сирии, а также военной технике САА.

Фактически подобные недостоверные заявления, которые ранее разоблачал ФАН, стали инструментов информационной войны, ведущейся Анкарой против Дамаска. К тому же, вбросы были и средством поднять боевой дух турецкого народа.

По мнению Литовкина, дезинформация является полноценным способом ведения боевых действий. В связи с этим, стоит ожидать новых фейков в ближайшее время.

Переговоры с Россией, как возможность решить конфликт в Идлибе

Согласно заявлению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, уже 5 или 6 марта в Москве пройдет двухсторонняя встреча представителей России и Турции на высшем уровне. Принимать участие в ней будут и главы двух государств – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению Виктора Литовкина, сейчас мы наблюдаем за тем, что и та и другая сторона перед этими переговорами хотят набрать как можно больше политических очков, чтобы иметь более выигрышную позицию. Однако, чем закончатся эти переговоры, сейчас понять сложно.

Константин Соколов в то же время считает, что переговоры помогут понять позицию двух стран в непростом вопросе урегулирования конфликта в Идлибе.

«Переговоры могут повлиять на ситуацию в Идлибе, ведь мы не знаем рычаги, которые заставили Эрдогана отказать от выполнения своих обязательств. Понятно, что Турция зависима во многом от мировых структур», — отмечает член-кореспондент РАЕН.

Обстановка на северо-западе Сирии

Экскалация напряженности в сирийском Идлибе произошла в начале 2020 года, когда после регулярных обстрелов со стороны боевиков, подразделения САА были вынуждены возобновить операцию «Заря в Идлибе».

В ходе антитеррористической кампании началось наступление на позиции вооруженных группировок на юге Идлибе и по западному направлению Алеппо. Турция, поддерживающая с 2018 года боевиков на северо-западе Сирии, выступила против проведения операции «Заря в Идлибе» и призывала Дамаск отойти на прошлые позиции, пригрозив в противном случае атаковать сирийские войска.

Новый виток напряженности произошел 27 февраля, когда САА ответным огнем по наступавшим на позиции сирийской армии террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» ликвидировать 36 турецких солдат, оказывающим поддержку боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.