Дандыкин заявил, что авианосец США возле Сирии будет морально поддерживать Эрдогана

Несколько военных американских кораблей — атомный авианосец «Эйзенхауэр» и ударные ракетные крейсера — вошли в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Авианосная ударная группировка (АУГ) движется в сторону Сирии, а уже от ее берегов повернет к Суэцкому каналу, по которому направится в Персидский залив, где сменит авианосец «Гарри Труман». Однако не все так просто: ранее с востока через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море вошли российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», целью которых также являются сирийские берега. Ждать «горячего столкновения» между двумя флотилиями не стоит, уверен капитан 1-го ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что американцы не захотят испытывать на прочность мощь русского флота под командованием министра обороны Сергея Шойгу.

«Думаю, будет элемент слежения нашими кораблями за действиями американской АУГ, которая представляет собой довольно грозную силу. Возможно, в ее составе также есть и многоцелевые подводные лодки, вооруженные «Томагавками». Все это говорит о том, что ситуация в Средиземном море достаточно накалилась. Не думаю, что корабли США будут прямо помогать турецким войскам в Сирии (в конце концов, они находятся на территории другого государства), однако с целью моральной «поддержки штанов» [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана они пару недель там пробудут», — уверен эксперт.

По его словам, нахождение американского флота в районе Восточного Средиземноморья преследует ту же цель, что и периодическое прибытие эсминцев США в Черное море.

«Щекочут нам нервы, — уверен собеседник ФАН. — Но это напрасно: как раз таки нервы у наших моряков стальные».

Дандыкин выразил уверенность: все, что было необходимо для адекватного усиления российской военно-морской группировки у берегов Сирии, Сергей Шойгу уже ей предоставил. Идущие туда российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» сделают ее значительно мощнее.

«Но я не исключаю, что будут посланы и другие корабли. К тому же не будем забывать, что в Сирии находятся наши силы береговой охраны, а также сильная авиационная группа. Сложив все это вместе, я думаю, мы покажем достаточно грозный потенциал, который заставит американцев чувствовать себя как минимум неуверенно».

Военный эксперт считает, что американские АУГ в скором времени пойдут туда, куда и направлялись изначально, — в Персидский залив, — чтобы заменить другую такую же группу.