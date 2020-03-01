Песков поделился ожиданиями от встречи Эрдогана и Путина

Москва, 1 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил грядущие переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на следующей неделе как непростые, но перспективные относительно обсуждения урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Об этом Песков заявил в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, переговоры лидеров России и Турции запланированы на 5–6 марта в Москве — по словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле занимаются подготовкой ко встрече.

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — подчеркнул представитель Кремля.

Лидеры стран в ходе грядущих переговоров обсудят детали реализации сочинских договоренностей, согласно которым турецкая сторона обязана была деактивировать террористов, однако, по словам Пескова, обязательства так и не были выполнены — боевики начали наступление на сирийскую армию.

Дмитрий Песков напомнил, что сирийские боевики наносят удары и по российским военным объектам.