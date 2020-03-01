Ученый-социолог из Петербурга поддержала своего коллегу Максима Шугалея на пикете в Москве

Ведущий эксперт СЗИУ РАНХиГС, социальный технолог, генеральный директор КА «МедиаАрхитектор» Екатерина Колесникова приняла сегодня, 1 марта, участие в бессрочном пикете в поддержку незаконно удерживаемых террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) она рассказала, что приехала в Москву из родного Санкт-Петербурга для участия в акции возле здания ливийского посольства, чтобы помочь освобождению своего коллеги Максима, с которым она знакома лично, находящегося в руках боевиков Файеза Сарраджа.

«Мы с Максимом Шугалеем знакомы лично — мы из одного города. Мы занимаемся одной и той же наукой — социологией. Я глубоко возмущена тем, что происходит сейчас в Ливии. Почему там удерживают наших соотечественников? Социология — это наука, а не преступление! Я считаю, что это откровенный какой-то терроризм, направленный на устрашение россиян. Я приехала, чтобы поддержать наших ребят, надеюсь на скорейшее их освобождение и возвращение Максима домой в Санкт-Петербург», — поделилась социолог из Петербурга.

Также ведущий эксперт СЗИУ РАНХиГС рассказала, что видела своего коллегу Максима Шугалея более двух лет назад, что связано прежде всего со спецификой их профессиональной деятельности. Она отметила, что очень хочет поскорее вновь увидеть Максима в их родном городе — Санкт-Петербурге.

«Мы с Максимом общались в последний раз более двух лет назад, несмотря на то, что мы живем в одном городе, но такова специфика нашей работы — постоянные поездки. Конечно, хотелось бы видеться с коллегами чаще и при хороших обстоятельствах», — выразила надежду социальный технолог.

Кроме того, коллега Максима Шугалея, приехавшая в Москву для участия в пикете в его поддержку, подчеркнула важность привлечения внимания общественности к проблеме россиян, похищенных террористами оккупационного триполитанского режима. Она считает, что наша страна должна заботиться о безопасности своих граждан, находящихся за границей.

«Эта акция у посольства Ливии в Москве достаточно такая смелая и актуальная — это хорошее дело. Нам нужно добиться реакции со стороны властей Ливии, мы пытаемся сейчас вывести их на диалог. Пока что они закрылись в своей «раковине» и не хотят ничего слышать, видеть, они подчиняются самому главному бандиту (Файезу Сарраджу. — Прим. ФАН), который считает, что он может распоряжаться жизнями и здоровьем людей. Они [ПНС Ливии] не идут на диалог, значит, нам необходимо подключать к этому и Министерство иностранных дел России и идти до президента. Я считаю, что, если человек, который является россиянином, занимается социологией и приехал в Ливию в командировку, но стал там заложником, естественно, нужно вытаскивать это на все верха, какие только можно», — отметила ученый-социолог.

По мнению собеседницы ФАН, продолжающийся пикет у посольства Ливии в российской столице непременно будет оказывать положительный эффект на процесс освобождения социологов из рук боевиков незаконных вооруженных формирований ПНС. Она уверена в том, что Россия позаботится о своих гражданах и уже вскоре они вернутся на родину.

«В любом случае, я считаю, что эффект обязательно будет, особенно учитывая, что наше государство своих не бросает. Хочется верить, что для ребят — Максима Шугалея и его напарника Самера Суэйфана — все закончится благополучно, и они вернутся домой», — подытожила Екатерина Колесникова.

Напомним, пикет у ливийского посольства в Москве проходит ежедневно с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Участники акции призывают освободить сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены в североафриканской стране боевиками группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, подчиняющихся «МВД» ПНС Ливии в мае 2019 года. Социологи все это время незаконно удерживаются террористами в частной тюрьме «Митига» в Триполи.