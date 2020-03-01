Россиянин на автомобиле протаранил погранпункт Эстонии

Москва, 1 марта. Российский автомобилист снес шлагбаум на границе с Эстонией. Мужчина не отреагировал на требования пограничников и продолжил движение.

Странный инцидент произошел в ночь на 1 марта на Нарвском пограничном пункте. Российский водитель подъехал к пункту пограничного контроля, но решил не останавливаться и продолжить движение в сторону Эстонии. Задержать нарушителя удалось уже на территории приграничной эстонской Нарвы. В результате происшествия никто не пострадал, передает телеканал «360».

Сотрудник пограничного пункта Юллар Кустала рассказал, что мотивы водителя, протаранившего шлагбаум и ворота, остаются неизвестными. Он отметил, что история с прорывом могла закончиться плачевно.

«Ведь в это время на погранпункте довольно интенсивное движение», — подчеркнул Кустала.

Правоохранители продолжают проверку произошедшего и устанавливают личность водителя.