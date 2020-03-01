Миро раскритиковала Королеву за «фанатичную увлеченность фотошопом»

Москва, 1 марта. Скандально известный блогер Лена Миро подвергла резкой критике свежий снимок певицы Наташи Королевой, выложенный в Instagram. Хроникер светской жизни назвала поп-исполнительницу «женщиной, которая себя не любит».

Миро заметила, что кадры во многом повторяют фотографию заграничной топ-модели Адрианы Лимы, только между двумя снимками есть принципиальная разница.

«Даже Лима — профессиональная топ-модель — так безбожно не шутит с фотошопом», — написала блогер, обвинив Королеву в использовании бьюти-фильтров.

Кроме того, Миро продемонстрировала другое фото Королевой, на котором певица изображена без специальной обработки.

«От этих лиц разит нелюбовью к себе, завистью и страхом. Страхом перед возрастом. Страхом перед обществом. Страхом перед мужчинами, которые не захотят. Завистью к женщинам, которые красивее и моложе», — заметила Миро.

По ее мнению, «фанатичная увлеченность фотошопом и пластической хирургией», которой страдают многие знаменитости, свидетельствует о том, что женщины не любят себя.

Ранее Лена Миро сравнила «созревшую» для замужества поп-певицу Анну Семенович со свиньей на ферме, которой не дают размножаться. Блогер заметила, что бывшая солистка группы «Блестящие» набрала лишний вес и порекомендовала ей поторопиться с браком, передавало Федеральное агентство новостей.