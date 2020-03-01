Народная артистка России и Мордовии Мария Антонова скончалась на 94-м году жизни

Москва, 1 марта. Народная артистка России и Республики Мордовия, певица Мария Антонова ушла из жизни на 94-м году жизни. Об этом сообщила министр культуры Саранской области Светлана Баулина.

«К сожалению, Мария Антонова скончалась. Мы сегодня утром были в ее доме, разговаривали с дочерью. Занимались организацией похорон», — сказала она.

Прощание с артисткой пройдет 3 марта в Русском драматическом театре с 09:00 до 11:00 по московскому времени, затем состоятся митинг и отпевание в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.

Мария Антонова скончалась после продолжительной болезни. По словам Баулиной, несмотря на проблемы со здоровьем покойная артистка всегда приветливо встречала гостей и «интересовалась общественной жизнью, сферой культуры».

Антонова родилась 24 августа 1926 года в селе Левжа.В 1945 году окончила Мордовскую студию при Саратовской консерватории, работала в музыкальном театре Мордовии, была солисткой ансамбля песни и танца «Умарина» и Мордовской государственной филармонии. Артистка награждена многочисленными медалями, в том числе орденами «Знак Почета» и Дружбы народов. Кроме того, она получила Государственная премия Республики Мордовии.