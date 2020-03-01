Традиции, гуляния и блины: Масленицу празднуют по всей России. ФАН-ТВ

Традиционный славянский праздник Широкой Масленицы отмечают на территории всей страны.

Екатеринбург, Москва, Краснодар, Самара — в городах, разбросанных по всей карте России звучит русская народная музыка, устраиваются забавы вроде перетягивания каната и сжигаются чучела Масленицы. Есть и уникальные примеры празднования: так, в Никола-Ленивце сожжен символический соломенный мост длиной 66 метров. В Башкирии местные жители устраивают традиционные пляски, а желающие полакомиться свежеиспеченными блинами образуют целые очереди!

Масленица — древний восточнославянский праздник, уходящий корнями в славянскую, в том числе и русскую, языческую религию. Связан он с отмечанием весеннего равноденствия, которое знаменует начало нового года.

В западной и центральной Европе также по-своему отмечают это событие: праздники под названием Mardi Gras (Жирный вторник), «Блинный забег», Fastelavn (Вечер перед Великим постом) знаменуют конец зимы и предшествуют Великому посту.