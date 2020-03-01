Пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в московской больнице

Москва, 1 марта. Пациент с подозрением на коронавирус нового типа госпитализирован в столичной инфекционной больнице №1. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, в настоящее время заболевание не подтверждено, медики ожидают получения результатов теста.

«В настоящий момент он [пациент] проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — рассказали в штабе.

Сообщается, что за последние месяцы несколько пациентов подозревались в заражении коронавирусом COVID-19.

«Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», — говорится в сообщении.

Напомним, о появлении ранее неизвестного коронавируса в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань провинции Хубэй, сейчас в регионе, ставшем эпицентром эпидемии, введен режим карантина. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

К сегодняшнему дню вирус распространился в 49 странах, наиболее тяжелая ситуация, помимо Китая, сложилась в Южной Корее, Иране и Италии.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, в каких случаях необходимо сдавать анализы на коронавирус. По его словам, тест на заболевание можно пройти бесплатно в специализированных пунктах, передавало Федеральное агентство новостей.