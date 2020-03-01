Стоимость отопления в России пересмотрят из-за теплой зимы

Москва, 1 марта. Стоимость отопления в РФ намерены пересмотреть из-за аномально теплой зимы. Об этом проинформировали в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Жители регионов РФ, которые платят равномерно в течение всего года за отопление, могут рассчитывать на снижение цен, пишут «Известия».

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — пояснили в министерстве.

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей в сфере ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как правильно пожаловаться в государственную жилищную инспекцию, если вам неоправданно завысили плату за отопление. Также она поделилась прогнозами касательно возможного снижения тарифов за отопление в России из-за теплой зимы.

По словам эксперта, у собственников всегда остается право инициировать собрание и обсудить или изменить существующий жилищный платеж, проведя соответствующее собрание. Это разрешает Жилищный кодекс.