О предательстве элит: отречение от престола Николая II. ФАН-ТВ

2 марта 1917 от престола отрекся последний российский император Николай II — так закончилось правление великой династии Романовых. К годовщине эпохального события ФАН презентует документальный фильм, основанный на исторических фактах и мнениях экспертов.

Глава 1. Начало конца

1917 год — переломное время для Российской империи. Тогда народ выказывал свое недовольство радикальными способами. Причины пикетов и митингов тех лет просты: непомерные цены, инфляция, затянувшаяся бессмысленная война. Волнения усиливались и в конце концов переросли в революцию.

Забастовки начались в Петрограде. 23 февраля на Выборгской стороне города на демонстрации вышли около 100 тысяч рабочих 50 предприятий. На следующий день беспорядки расширились, количество бастовавших удвоилось.

24 февраля Николай II получил телеграмму от императрицы из Царского Села, в которой сообщалось, что на Васильевском острове и Невском проспекте происходят погромы.

«Бедняки берут приступом булочные, вдребезги разбивая витрины. Против них были вызваны казаки. Обо всем этом я узнала неофициально», — писала Александра Федоровна.

В Ставке Верховного Главнокомандующего о начале беспорядков узнали днем позднее. Из донесений командующего войсками Петроградского военного округа генерала Сергея Хабалова, военного министра Михаила Беляева и министра внутренних дел Александра Протопопова.

Царь тут же написал:

«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией», — написал Николай II.

Позднее на допросе генерал Хабалов, заявил:

«Эта телеграмма хватила меня обухом… Как прекратить «завтра же», — из документов допроса генерала Хабалова, командующего войсками Петроградского военного округа.

Подавить волнения царь решил проверенным способом. Были подписаны два приказа: «Запрет уличных демонстраций под угрозой их разгона силой» и «Приказ бастующим рабочим в срок до 28 февраля вернуться на заводы под угрозой отправки на фронт». Но забастовщики срывали эти приказы сразу же, как только их расклеивали.

В ночь с 25 на 26 февраля по приказу министра внутренних дел Протопопова были произведены массовые аресты. В тюрьмах оказалось свыше 150 человек, среди которых пятеро членов Петроградского комитета РСДРП(б). Но на ход событий они никак не повлияли.

Интересным образом сложилась судьба членов Центрального Военно-промышленного комитета. Созданный в 1915 году орган распоряжался огромными средствами для вооружения и снабжения русской армии в годы Первой мировой войны. Он фактически стал посредником между государством и частной промышленностью. В конце 1916 года рабочая группа начала активно вмешиваться в противостояние Думы и правительства. А в ночь с 26 на 27 января (с 8 на 9 февраля) 1917 было арестовано 10 из 11 ее членов. После Февральской революции все руководители ЦВПК вошли во Временное правительство первого состава.

Глава 2. Роспуск Думы и вооруженное восстание

26 февраля была распущена Государственная дума, высший законодательный орган, образованный в конце 1905 года. Выборы депутатов проходили не напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей.

Стоит отметить, что избранные депутаты были весьма зажиточны, имели хорошее происхождение и не понимали нужд простого народа. При этом, Госдума называла себя единственным народным государственным органом.

В день роспуска Думы император получил от ее председателя Михаила Родзянко телеграмму.

«Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствия и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, чтобы этот час ответственности не пал на Венценосца», — из телеграммы Михаила Родзянко, председателя Государственной думы Российской империи.

Николай II не отреагировал на сообщение, посчитав слова Родзянко вздором. Этот поступок, в какой-то мере, стал пощечиной самому Михаилу Владимировичу, одному из богатейших землевладельцев России, малороссу, любимцу солдат и простого народа. Родившись в семье крупного помещика, он получил достойное образование, успел отличиться в военных действиях Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Исполняя приказ императора, 26 февраля для разгона демонстрантов применили огнестрельное оружие. Было ранено и погибло огромное количество людей.

Родзянко написал еще одну телеграмму, он требовал отменить указ о роспуске Госдумы и сформировать «ответственное министерство». Председатель Думы предупреждал, что в противном случае, революционное движение, начавшееся 23 февраля из-за недостатка печеного хлеба и муки, перебросится в армию и понесет крушение империи и царской династии. Ставка не отреагировала и на эти панические телеграммы.

И зря. Ведь уже 27 февраля утром началось вооруженное восстание части Петроградского гарнизона. Первой восстала учебная команда запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка в числе 600 человек во главе с фельдфебелем команды Тимофеем Кирпичниковым.

Солдаты решили не стрелять в демонстрантов и присоединиться к рабочим. Начальник команды штабс-капитан Иван Лашкевич был убит.

Позднее к мятежному Волынскому присоединились запасные батальоны Литовского и Преображенского полков. К 1 марта в восстании участвовал весь вооруженный гарнизон Петрограда. Был захвачен главный артиллерийский склад «Арсенал», где военные вооружили и рабочих. После чего уже целое войско двинулось в центр столицы.

27 февраля под контролем восставших оказались городские тюрьмы. Из них выпустили всех заключенных, включая уголовников. Поджигались суды, начались убийства полицейских и городовых, грабежи и мародерства.

Глава 3. Временное правительство и давление на царя

Днем 27 февраля на заседании Совета старейшин был сформирован новый орган власти — Временный комитет Государственной думы («Комитет членов Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями»). Его возглавил октябрист Михаил Родзянко. В состав Временного комитета вошли представители партий, объединенных в «Прогрессивном блоке», и левых партий, а также члены президиума Государственной думы.

Как писал министр иностранных дел Временного правительства Павел Милюков:

«Вмешательство Государственной думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии», — из писем Павла Милюкова, министра иностранных дел Временного правительства.

Противостоять постоянно нарастающему революционному настроению народа не представлялось возможным. Укрывшись в Пскове, Николай II, принял у себя генерала Рузского.

Грубость и давление военачальника помогли ему принудить царя изменить своим нравственным и религиозным убеждениям и заставить его согласиться на уступки, которых он не собирался делать. Генерал Александр Спиридович писал об этом в своих воспоминаниях.

«В тот вечер Государь был побежден. Рузский сломил измученного, издерганного морально Государя, не находившего в те дни около себя серьезной поддержки. Государь сдал морально. Он уступил силе, напористости, грубости, дошедшей один момент до топания ногами и до стучания рукою по столу. Об этой грубости Государь говорил с горечью позже своей Августейшей матушке и не мог забыть ее даже в Тобольске», — из воспоминаний генерала Спиридовича, начальника императорской дворцовой охраны.

2 (15) марта, ночью в Псков к императору Николаю II приехали глава октябристов Александр Гучков и лидер националистов Василий Шульгин. Они имели смелость привезти с собой манифест об отречении от престола. Царь поддался и подписал документ. Вместо того, чтобы передать трон своему законному наследнику, 13-летнему сыну Алексею, Николай II подписал манифест в пользу своего брата Михаила и указ о назначении князя Георгия Львова председателем Временного правительства.

«Шульгин вновь и вновь в течение своей жизни, а я напомню, что он прожил почти 60 лет после отречения Николая II и Февральской революции, возвращался к этим событиям. Говорил, что вся его последующая жизнь была отравлена тем, что он дерзновенно попытался исправить печальную традицию русской истории, по которой лишившийся власти царь неминуемо будет убит. Так, как это случилось с Иваном VI, Петром III, и так далее… То, что ему хотелось, но не удалось спасти жизнь царя и Романовых в целом, отравляло всю его жизнь и заставляло вновь и вновь возвращаться к вопросу: а может быть он, будучи монархистом, должен был поступить иначе?» — рассуждает Александр Пученков, доктор исторических наук СПбГУ.

До сих пор доподлинно не известно, имел ли Николай II право на отречение. Интересно, что Михаил Александрович, получивший власть, сразу же заявил, что от нее он отказывается. И готов принять эти права только по воле народа, то есть по итогам всеобщего голосования и по указу Учредительного собрания. Таким образом, в результате Февральской революции, Россия осталась без царя, и вся власть устоявшейся 300-летней монархии была передана в руки Временного правительства.

В один миг от бывшего правителя отвернулись все. В течение 48 часов Николай II и его супруга были покинуты высшими сановниками, высшими чинами Двора и членами Государственного Совета. Вся многочисленная свита отвернулась от семьи Романовых сразу же, как узнала о свержении императора.

Ее представители думали лишь о праздной жизни. Все эти люди, князья или графы, носители наиболее знатных фамилий: Куракины, Барятинские, Оболенские, Горчаковы, Трубецкие, Шуваловы, Граббе, Княжевичи, Саблины и многие другие объединились и отреклись от царя и вчерашних благодетелей.

Среди первых предателей оказался и член императорской семьи, двоюродный брат Николая, Кирилл Владимирович. Он нарушил присягу царю и вместе с вверенной ему воинской частью перешел на сторону революции, что сильно подкосило моральное и физическое состояние монарха, который доверял своему брату.

Николай II по сути был предан не только своим ближайшим окружением, но и Государственной думой, и военными. Руку помощи, казалось бы, протянул британский король, он же двоюродный брат по материнской линии, Георг IV, внешне почти не отличимый от Николая II. Он приказал британскому правительству начать подготовку убежища для Романовых. Но потом Лондон вдруг отказал, чем обрек всю семью последнего русского императора на смерть.

Глава 4. Новые митинги, старые сценарии

В последнее время, принято сравнивать те события с происходящим сейчас. Но, если посмотреть на это трезво, то сегодняшний день даже стыдно ставить в один ряд с 1917 годом. В чем же основное отличие современных «революционеров» от тех, кто шел против царя тогда?

В первую очередь, хочется напомнить, что русских крестьян в начале XX века не спонсировали либеральные структуры. Митингами и недовольством сегодняшние борцы за свободу хотят продемонстрировать силу и сплоченность. Но демонстрация и настоящая сплоченность, сила — немного разные понятия.

Действительно, представители современных оппозиционных движений и другие радикальные группировки имеют ту же цель. Они запланировали свержение так называемого «режима Путина». Пытаясь идти проторенными тропами, они открыто заявляют о необходимости революции в России. Но нынешние «революционеры» даже не отдают себе отчета в том, что это такое, да и вряд ли могут.

Представьте себе, если рабочие и крестьяне, в феврале 1917 года с криками «Долой царя» шли бы в немецких и французских камзолах и жевали багеты. Получается с трудом. А сейчас происходит именно это. Либеральная пропаганда пичкает пубертатов европейскими ценностями. Запретный плод всегда сладок. Но не всегда полезен. ЛГБТ, легализация легких наркотиков — российскую молодежь пытаются завлечь, но способы эти настолько «детсадовские», что даже смешно.

Тщательно изучив события 1917-го и 1991 годов, либеральные активисты, уверены, что все сработает по старой схеме.

Глава 5. «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков»

Понятно, что для революции нужна и революционная обстановка. Часть чиновников, преимущественно либеральных взглядов, активно пытаются ее нагнетать. Но есть одно «но». Революции нужен сильный лидер, а с этим — полный пролет.

Наращивание авторитета личности Алексея Навального происходит медленно, его народное признание быстро себя исчерпало, уровень доверия к нему быстро упал. Пьер Бомарше, Лев Троцкий, Джордж Вашингтон, Нельсон Манделла, Мао Цзедун. Поставить имя Навального в один ряд с ними будет более чем несправедливо. Как минимум потому, что лидеры современной оппозиции — весьма обеспеченные люди.

Основной тезис революции 1917 года — спасение русского народа от нищеты. Простые крестьяне, которых ущемляли и морили голодом, были готовы идти с вилами на царя ради хлеба и достойной жизни, которой тогда, кстати, и не пахло. Это была борьба за Родину.

Хочется напомнить, что основой рациона тех лет был в основном хлеб, иногда с добавлением лебеды. Крестьяне ели картофель и капусту. Молоко доставалось лишь тем, кому посчастливилось иметь в хозяйстве корову, да и то не всем. Рыба и мясо попадали на стол крайне редко. Многие впервые пробовали мясо, попав в ряды российской армии.

За такое, согласитесь можно и повоевать, за такое можно и власть свергнуть. А живущие в тепле и сытости современные дети, поддались моде Запада и убеждениям профинансированных США оппозиционных сил, способных лишь словом, а не делом критиковать правящую власть. Молодые люди стремятся выйти на митинги только потому, что дома скучно.

Нынешние демонстрации, часть из которых профинансирована либеральными структурами, направлена в первую очередь на русофобию. Их ангажированность Западом очевидна. Выходя на митинги, люди делают это просто потому что им скучно. Голодные люди никогда не будут так себя вести. Эти волнения — скорее экстремальный вид развлечений.

В современной оппозиционной борьбе заняты лишь бывшие чиновники, капиталисты — участники различных схем накопления капитала, вроде залоговых аукционов и различных коррупционных схем. Окутавшись звучными лозунгами, они предпочитают бороться за свободу простых крестьян из-за рубежа. И тому есть причины: к примеру, достаточно высокий уровень раскрываемости так называемых коррупционных дел — еще один сигнал элитам.

Справедливый запрет занимать государственные должности и представлять соотечественников в представительных органах власти, имея гражданство чужой страны, должно приблизить современную российскую политическую элиту к простым людям. Ведь трудно жить нуждами тружеников из дотационного региона России, размышляя о поездке на собственную виллу где-нибудь в Испании. Как говорится: «Нам Кремля заманчивые своды не заменит статуя Свободы».

Стоит отметить, что нынешние протесты почти не обоснованы и, как правило, звучат из уст представителей молодого, неработающего поколения. Так называемых «навальнят» подстрекает «махать шашкой», конечно же, в основном юношеский максимализм и наличие уймы свободного времени.