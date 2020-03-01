Марш Немцова показал, что «оппозиция» не знает Конституцию России

Москва, 1 марта. Прошедший в Москве марш памяти Бориса Немцова показал отсутствие каких-либо знаний конституции у сторонников либеральных идей. Такой вывод можно сделать исходя из опроса участников акции, который провели журналисты телеканала RT.

Как передает издание «Политика сегодня», некоторые активисты открыто заявляли о неприятии поправок в конституцию, даже не зная их сути.

«Я еще не изучал поправки в конституцию, но, если честно, я буду голосовать против принятия поправок. Почему? Потому что конституция — это единственное, что у нас есть, можно сказать, осталось», — пояснил один из участников марша.

Кроме того, журналисты поинтересовались мнением у скандально известного депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарьи Бесединой. У парламентария спросили, какие конкретно изменения основного закона она считает неприемлемыми.

«Я думаю, что все они полностью ужасны», — заявила Беседина.

Результаты опроса показали, что «оппозиционное» мероприятие традиционно собирает разношерстных фриков, порой представляющих сомнительные силы, вроде ЛГБТ-сообщества. Так, многие участники марша признавались, что им совсем не интересно почтить память Бориса Немцова, главное — заявить о своих требованиях и засветиться перед телекамерами.

Становится в очередной раз очевидно, что представители либеральной общественности не хотят разбираться в сути предлагаемых изменений, их основной задачей является критика власти по любому поводу.