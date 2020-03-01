Перенджиев призвал СМИ, государство и общественность поддержать похищенных в Ливии россиян

Российским СМИ, социологическому сообществу, министерству иностранных дел, общественным и правозащитным организациям, парламентариям и профильным комитетам необходимо более активно заняться вопросом освобождения граждан России, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме более девяти месяцев. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя шумиху вокруг задержания полицией Анкары троих журналистов Sputnik Турция.

Стоит отметить, что накануне на дома турецких граждан, являющихся сотрудниками Sputnik, было совершено нападение, после чего они обратились за помощью к столичным полицейским. Однако после того, как журналисты пришли в полицейский участок, чтобы написать заявления в связи с попыткой националистов попасть в их квартиры, они были задержаны и длительное время не выходили на связь. Позднее их все же отпустили.

Турецкие СМИ сообщали, что якобы трое сотрудников Sputnik были задержаны в связи с их профессиональной деятельностью: поводом стала публикация на официальном ресурсе агентства статьи «Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции». По словам соседа одного из журналистов, полиция даже изъяла мобильные телефоны у представителей информационного источника.

Примечательно, что данный инцидент вызвал небывалый ажиотаж в России. Так, редакция МИА «Россия сегодня» и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян возмутились тем, что турецкие правоохранители задержали троих граждан Турции без каких-либо оснований. Также в Министерстве иностранных дел Российской Федерации призвали Анкару разобраться с этой ситуацией и всячески способствовать выяснению обстоятельств задержания журналистов Sputnik.

Безусловно, нельзя оставлять без внимания такие события, когда нарушаются права человека государственными структурами другой страны, однако остается открытым вопрос, почему российское общество, СМИ и власти не проявляют подобного рвения по поводу освобождения двоих своих соотечественников Максима Шугалея и Самера Суэйфана, томящихся в застенках частной тюрьмы «Митига» в Ливии без каких-либо официальных обвинений уже больше девяти месяцев.

По словам Александра Перенджиева, такая реакция российских СМИ вызвана тем, что задержанные полицией Анкары турецкие граждане являлись сотрудниками Sputnik, который входит в структуру МИА «Россия сегодня», одного из наиболее известных отечественных медиахолдингов.

«В данном случае речь идет об одном из известнейших СМИ в лице МИА «Россия сегодня», в состав которого входит радио Sputnik. Одно дело раскрученные бренды, такие как РИА Новости или Russia Today, а другое — социологи, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, о которых не так много знают», — объяснил собеседник ФАН.

Член экспертного совета организации «Офицеры России» подчеркнул, что если бы похищенные в Ливии россияне были журналистами, а не социологами, то СМИ, естественно, активно освещали эту ситуацию, поскольку имела бы место журналистская солидарность. Он добавил, что социологическому сообществу необходимо следовать примеру журналистов и отстаивать свободу своих коллег, попавших в беду за рубежом.

«Во-первых, они (Максим Шугалей и Самер Суэйфан. — Прим. ФАН) не журналисты, поэтому журналистское братство по отношению к ним не проявляется. А есть ли у нас братство социологов? Вот это как раз большой вопрос, который необходимо поднять. Я считаю, что прежде всего здесь должно проявить инициативу социологическое сообщество, которое, кстати, также довольно немаленькое. Взять, к примеру, ВЦИОМ, фонд «Общественное мнение» или «Левада-Центр», но они ведь по этому поводу, к сожалению, не поднимали вопрос в отношении своих коллег. Вы спрашиваете, почему СМИ не реагируют… а почему сильнейшие социологические службы не вступились за своих коллег и не используют свое влияние? Различные социологические службы должны были объединиться. Есть у нас и Институт социологии, образовательное учреждение, — тоже ни слова, ни полслова, ничего. В общем, солидарность социологов пока не проявляется. Журналистская корпоративная защита уже давно выработалась, ввиду того, что профессия у журналистов рисковая и здесь механизмы отстаивания своих прав уже отработаны. На международном уровне социологическое сообщество еще не привыкло работать и защищать права коллег», — обратил внимание эксперт.

Кроме того, Александр Перенджиев призвал государственные структуры и различные общественные и правозащитные организации действовать более активно в вопросе освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Он считает, что при участии комитета Госдумы РФ по международным делам добиться возвращения российских социологов на родину будет значительно проще.

«Я призываю выразить корпоративную солидарность в освобождении российских социологов. Думаю, необходимо сделать широкое обращение как к СМИ, так и к Министерству иностранных дел России, может быть, и к президенту страны. В любом случае мы должны поддержать соотечественников. Не стоит забывать, что у нас есть Россотрудничество, есть у нас, помимо МИД, еще и Служба внешней разведки, которая тоже должна участвовать в освобождении россиян. Есть и «Народная дипломатия». У нас очень много различных общественных организаций, ассоциаций, которые действуют и на международном уровне. В конце концов, должны подключаться в некоторых случаях к подобным вопросам общественные институты, создаваемые государством. Хотелось бы, чтобы было обсуждение на уровне парламента или комитета Госдумы по международным делам. В данном случае, наверное, необходимо спросить у господина Слуцкого, главы комитета ГД, будет ли он заниматься вопросом похищенных социологов? Голос парламентариев должен звучать по этому поводу», — считает специалист.

В завершение беседы политолог напомнил, что вопрос незаконно удерживаемых террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии россиян не освещался на центральных телеканалах и не обсуждался на известных ток-шоу. По его мнению, при должном подходе и консолидации усилий СМИ, общественности и властей Максим и Самер смогут вернуться домой как можно скорее.

«У нас есть структуры, которые могут и должны участвовать, их голос должен быть услышан. Первыми это необходимо делать СМИ, есть Первый канал. Разве об этих социологах, незаконно удерживаемых в Ливии, много говорили на таких известных ток-шоу, как «Время покажет» или «Место встречи»? Я вот не слышал. Может быть, о них кто-то и говорил, но я так понимаю, что шума особо не было», — подытожил Александр Перенджиев.

В то же время радиоведущий, блогер, публицист, общественный деятель, главный редактор Русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян уверен, что проблему похищенных в Ливии российских социологов необходимо регулярно поднимать в информационной среде, в том числе и на международных площадках, а также устраивать акции в поддержку соотечественников. Он отметил, что при таком подходе процесс освобождения сотрудников ФЗНЦ будет более эффективным.

«В нынешнее время при таком информационном потоке, если у каких-то людей нет пиара, о них забывают через 2-3 часа. Историю Максима Шугалея и Самера Суэйфана необходимо держать на плаву, должны быть публикации, нужно собирать пресс-конференцию, устраивать пикеты. Тогда об этих людях будут помнить и говорить. В противном случае вся эта история постепенно забывается, потому что количество новостей огромно, особенно это касается международной повестки», — резюмировал Армен Гаспарян.

Напомним, в мае 2019 года боевики группировки RADA полевого командира Абда аль-Рауфа Карры, подконтрольные «МВД» ПНС, похитили двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, проводивших социологические исследования в североафриканской стране. Их содержат в частной тюрьме «Митига» без предъявления каких-либо официальных обвинений. Ужасные условия содержания, пытки и издевательства со стороны террористов, «охраняющих» россиян, не сломили их. Максим и Самер по-прежнему рассчитывают на поддержку и ждут возвращения на родину к своим близким, друзьям и коллегам.