Немецкие разработчики представили первый в мире телефон из углепластика

Москва, 1 марта. Первый в мире телефон из углеродного волокна показали в Сети. Гаджет среднего уровня Carbon 1 Mark II поступит в продажу уже через несколько месяцев. Это первый в мире смартфон с подобным типом корпуса.

Разработчики Carbon Mobile заявили, что во время разработки устройства использовали метод HyRECM, который заключается в слиянии углеродных волокон со специальными композитными материалами, пропускающими радиоволны. Толщина корпуса уникального устройства составит почти 6,5 мм.

Телефон имеет 6-дюймовый AMOLED-дисплей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Он оснащен двойной камерой, о возможностях которой пока не сообщается. Кроме того, телефон будет нести в себе аккумулятор мощностью 3 050 мАч и иметь 128 Гб встроенной памяти.

Цена на новинку не будет превышать 800 евро. Немецкие разработчики заявили, что новый смартфон является их гордостью.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация Xiaomi скоро представит новый смартфон для геймеров. По своим характеристикам гаджет может превзойти многих конкурентов, передает телеканал «360».