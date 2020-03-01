Муцениеце поделилась планами после развода с Прилучным

Москва, 1 марта. Актриса латвийского происхождения и модель Агата Муцениеце поделилась своими планами после развода с телеведущим, продюсером и актером Павлом Прилучным.

Несколько дней назад стало известно, что семейная пара приняла решение разойтись. Они подчеркнули, что расстаются без скандалов и претензий. Актриса призналась, что она задействована не в одном телевизионном проекте, после расставания с Прилучным ее ждет насыщенный рабочий график.

В беседе с «Телепрограммой» Агата рассказала, что одним из проектов, в котором она принимает участие, — это «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия 1».

«Это очень смешное, позитивное юмористическое шоу. А еще — это мой первый опыт в жанре юмора и скетч-шоу. Съемочная группа говорит, что у меня хорошо получается, я даже не ожидала», — заметила актриса.

Слухи о проблемах в семье Прилучных появились давно, однако официальный разрыв отношений стал шоком для поклонников пары. Актер при этом вместе с сыном Федором уехал в Санкт-Петербург, а его бывшая возлюбленная осталась дома с дочерью Мией и котом Салливаном. Муцениеце даже сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с супругом и опубликовала его на своей странице в соцсети Instagram.