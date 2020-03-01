Кардиолог Богданов рассказал, что делать при симптомах инфаркта за рулем

Москва, 1 марта. Заведующий отделением неотложной кардиологии Городской клинической больницы Москвы №13 Альфред Богданов рассказал, как вести себя при симптомах инфаркта за рулем.

Врач посоветовал держать в машине нитроглицерин, он может спасти жизнь при симптомах инфаркта.

«В этой ситуации водитель должен уйти на обочину, занять безопасное положение, потому что нарушения гемодинамики могут развиваться стремительно, и он может отключиться очень быстро на ходу. Если водитель страдает ишемической болезнью сердца и у него что-то есть из препаратов — нитроглицерин или «Нитроспрей», то надо его брызнуть», — рассказал Богданов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Если же препаратов под рукой не оказалось, то остается лишь дождаться скорую. При этом необходимо оказывать симптоматическую помощь. Если человек потерял сознание, то нужно положить его в правильное положение на бок. Это поможет избежать аспирации рвотных масс.

Ранее директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле дал советы, как избежать инфаркта и инсульта без таблеток. По его словам, к высокому артериальному давлению приводят неправильная диета и недостаток физической активности.

Холле посоветовал устраивать ежедневные прогулки длительностью 15 минут. Такой способ, по его словам, поможет снизить артериальное давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба.