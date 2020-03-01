Вдова Стива Джобса оставит детей без многомиллиардного наследства отца

Вашингтон, 1 марта. Дети основателя корпорации Apple Стива Джобса останутся без многомиллиардного наследства. Вдова Джобса Лорен Пауэлл не собирается передавать детям богатства, доставшиеся ей после смерти мужа. Об этом пишет газета The New York Times.

Пауэлл заявила, что не является сторонницей того, чтобы накапливать несметные богатства в руках одной семьи, как это делали Рокфеллеры в XIX веке. Она подчеркнула, что детям известна ее позиция касательно наследства отца и о том, что он поддерживал такой подход к деньгам.

Вдова сообщила, что многомиллиардное состояние она тратит на благотворительность для того, чтобы оно приносило пользу людям, которые не имеют финансового достатка, передает Kp.ru.

Напомним, что на данный момент состояние вдовы Стива Джобса составляет порядка 24 миллиардов долларов. Пауэлл занимает 38-ю позицию в рейтинге самых богатых людей планеты. В браке у Джобса и Пауэлл родились трое детей — мальчик и две девочки.

Стив Джобс — американский бизнесмен, руководитель и сооснователь корпорации Apple, ее идейный вдохновитель, директор и председатель совета директоров. До 2006 года занимал должность директора анимационной студии Pixar.