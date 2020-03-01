Заворотнюк отправилась на лечение в лучшую клинику Италии под присмотром дочери

Москва, 1 марта. Родственники отправили российскую актрису Анастасию Заворотнюк на лечение за границу, присматривать за ней поехала старшая дочь Анна.

Сейчас артистка, страдающая онкологическим заболеванием, по данным СМИ, наблюдается в лучшей клинике Италии. Таким образом, родственники звезды телеэкрана надеются на помощь европейских специалистов.

По версии издания «Дни.ру», лечение Заворотнюк могла профинансировать американская фигуристка Наоми Ланг, бывшая избранница нынешнего супруга актрисы Петра Чернышева. Недавно в соцсетях спортсменка из США рассказала о скорой встрече с российским хореографом.

Кроме того, фотографии из Италии выкладывала дочь Заворотнюк Анна, которая, в частности, посетила Сикстинскую капеллу.

В январе 2020 года стало известно, что Заворотнюк прекратила проходить процедуры в российской реабилитационной клинике. Поклонники актрисы продолжают убеждать ее родственников раскрыть подробности о состоянии артистки, однако близкие по-прежнему хранят молчание.

Руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова призвала Заворотнюк не скрывать данные о самочувствии и ходе лечения. По ее мнению, знаменитости могут поменять отношение общества к онкологическим заболеваниям и уменьшить страх обывателей перед раком, передавало Федеральное агентство новостей.