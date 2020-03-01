Сирия, 1 марта. Согласно заявлению Генштаба ВС Сирии, системы ПВО будут сбивать все вражеские цели над Идлибом. Провокации боевиков на юге провинции Даръа продолжились. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: временно закрыли аэродром в Алеппо, в Даръа отразили нападение боевиков из состава «спящих ячеек», в Идлибе потеряли РСЗО и столкнулись в Хаме с «Хайят Тахрир аш-Шам».

ВС Турции и союзные силы: в Идлибе потеряли беспилотник, сбитый сирийскими военнослужащими.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вернулась на прежние позиции в окрестностях поселка Аль-Амикия в Хаме.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: уничтожила груз боеприпасов для правительственной армии в Идлибе.

Провинция Алеппо

Во второй половине дня появились сообщения от местных источников о том, что в западных районах города Алеппо прогремело несколько взрывов, предполагая, что жилые кварталы города в очередной раз были обстреляны террористами. Позднее источники в социальных сетях передавали, что ракетного обстрела в районе аз-Захре не отмечалось, взрывы был спровоцированы детонацией мин, оставленных боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

15 февраля административный центр провинции город Алеппо полностью был освобожден от исламистских бандформирований, в частности, удерживаемые террористами в течении восьми лет западные окраины. Однако при отступлении боевики минировали территорию, чтобы замедлить продвижение правительственных войск. В район для проведения работ по разминированию была направлена группа саперов.

Как сообщает портал Al Mohrar, военный аэродром в районе Найраб приостановил на время работу по причине активности на юге провинции ударных беспилотников турецкой армии.

Провинция Даръа

В поселке Шейх-Саяд и деревни Джиллин «спящие ячейки» боевиков совершили нападение на КПП сирийской армии, обстреляв их из автоматов. В ответ военнослужащие открыли ответный огонь по нападающим. Ранее поступали сведения, что в окрестностях города Ас-Санамейн боевики намерено спровоцировали сирийскую армию на ответные действия, перекрыв дорогу и открыв огонь по пропускному пункту. Пользуясь напряженной ситуацией в Идлибе, вооруженные группировки предприняли попытку дестабилизировать ситуацию в регионе, пока большая часть сил САА сосредоточена на северо-западе страны.

Оппозиционный ресурс Step News также сообщил, что бывшие члены «Южного фронта» совершили вылазку в районе дороги, которая связывает поселки Тафас и Даиль.

Провинция Идлиб

Как сообщает РИА новости, Генштаб САА объявил о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В дальнейшем любая авиация в районе будет расцениваться как вражеская целью, которая будет сбита сирийскими ПВО, чтобы не допустить выполнениями ими задач. Вооруженные силы Турции тем временем продолжают атаковать сирийскую правительственную армию.

У города Серакиб два автомобиля с боеприпасами для подразделений армии были расстреляны боевиками «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», о чем сообщали подконтрольные группировки медиаресурсы. Официальные источники пока не подтвердили информацию.

На юге провинции был сбит второй за сегодня беспилотник Турции. БПЛА модели Anka-S был уничтожен в воздушном пространстве над Идлибом, о чем сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». Всего на вооружении Анкары всего 8 подобных БПЛА, три из которых уже были уничтожены в ходе боевых действий.

Как отмечено в заявлении Генштаба САР, Турция в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии. Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских, и пренебрежение к объявленному бесполетному режиму в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хама

На севере Хамы в ходе широкомасштабного контрнаступления, предпринятого «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции армии, террористам удалось занять окрестности деревни Аль-Амикия, как передает новостной портал Masar Press Net. Раннее боевикам удалось развернуть свои силы в поселках Аль-Манар, Кахир и Анкави.