Ливия и Сирия будут информировать друг друга о передвижениях террористов

Бенгази, 1 марта. Ливийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в официальном аккаунте Facebook заявил, что Ливия и Сирия договорились об обмене данными о террористах.

«В Дамаске мы договорились с сирийской стороной на уровне министерства обороны и разведки об обмене информацией и данными о тысячах сирийских террористов в Триполи и разыскиваемых ливийцах, которые присоединились к «Джебхат ан-Нусре»1 и ИГ1 (запрещены в РФ. — Прим. ФАН) в Сирии», — цитирует Ливийский центр мониторинга за соблюдением прав человека и. о. министра обороны Временного правительства, бригадного генерала Юниса Фархата.

Ранее в интервью турецкому новостному изданию Anadolu представитель контртеррористических сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии полковник Абдель Басыт Тике заявил, что Вашингтон передает сведения об ИГИЛ1 и «Аль-Каиде»1 (запрещены в РФ) через АФРИКОМ.

Также председатель Высшего Госсовета Халид Мишри в беседе с корреспондентами издания «Февраль» заявил о завершении «освободительного этапа» и переходе к «этапу освобождения» на территории ливийского государства, что, учитывая риторику Абделя Басыта Тике, фактически означает наступление террористов ИГИЛ в сторону Бенгази и Тобрука.

Напомним, при этом Турция продолжает спонсировать ПНС Ливии вооружением и сирийскими боевиками из Идлиба, провоцируя эскалацию конфликта вопреки тем миротворческим инициативам, о которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказывает с высоких трибун мировому сообществу.

1 Организация запрещена на территории РФ.