Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе и объявила о военной операции «Весенний щит». События дня. ФАН-ТВ

Турция объявила о новой операции Трудная военная обстановка сохраняется в Сирии. Турция объявила о новой военной операции «Весенний щит» в Идлибе. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар. Напомним, что ситуация резко обострилась 27 февраля. В тот день террористы, которые стали все чаще нападать на мирных жителей Идлиба, вызвали на себя ответный огонь сирийской армии. Однако в зону обстрела попали и турецкие военные, которые также находятся в регионе. Более 30 из них погибли. Дело в том, что о перемещениях своих войск Анкара ничего не сообщила. Боевые столкновения продолжились и сегодня. Агентство SANA уже сообщило, что турецкие военные сбили два самолета сирийских ВВС в небе над Идлибом. Причем ранее в СМИ даже появилась информация о крушении российского Су-24. Но наше Министерство обороны это уже опровергло: авиация работает в штатном режиме. Как бы то ни было, ситуация в регионе, вероятно, в ближайшее время будет лишь накаляться. Обсудить эту тему еще предстоит лидерам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Встретиться они могут уже на следующей неделе.

В Пскове вспоминают героев-десантников Отголоски другой страшной войны сегодня вспоминают в Пскове. Здесь проходят памятные мероприятия по случаю юбилея. 20 лет назад герои-десантники 6-й роты ценой своей жизни остановили боевиков в Аргунском ущелье на Кавказе. О тех событиях Второй чеченской войны сегодня вспоминает и президент России Владимир Путин. Он прибыл в Псков, где служили наши военные, погибшие в 2000-м. В память об их подвиге президент возложил цветы к мемориалу и рассказал, что в те годы страна переживала трудные времена едва ли не по всем фронтам: развал экономики, политическая неопределенность и, конечно, угроза терроризма. «Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла, без всякого преувеличения, о судьбе России, сохранении ее целостности, об обеспечении безопасности наших граждан. И бойцы 6-й роты стояли насмерть, защищая Родину», — сказал Владимир Путин. Тогда 90 наших солдат вступили в неравный бой с бандитами в Аргунском ущелье. Десантники почти 20 часов отбивали атаки противника, заметно превосходившего их числом: 2 500 человек против неполной сотни. И даже под таким натиском бойцы не отступили, преградив путь врагу. Но в живых из 6-й роты остались единицы. После этого каждого десантника наградили за героизм и мужество. Но 84 из них — посмертно.