Галкин показал, какой сюрприз подготовили фанаты для Пугачевой

Москва, 1 марта. Российский юморист Максим Галкин поделился сюрпризом, который устроили поклонники для певицы Аллы Пугачевой. Артист выложил в Instagram видео поздравления.

На кадрах видно, как фанаты примадонны пришли на встречу с ее супругом, держа в руках плакаты. Таким образом поклонники поздравили певицу с первым днем весны.

«Алла, Алла! Любим-любим», — признался в почитании творчества один из присутствующих.

Кроме того, поклонники исполнили одну из композиций Пугачевой, переделав текст песни.

«Мы журналы в киосках скупаем со статьями и фото с тобой. Мы пластинки с прилавка сметали, не могли надышаться тобой!» — спели фанаты.

Галкин поблагодарил фанатов за поздравление, отметив, что примадонна оставила им свои автографы, а он «пофотался за двоих».

«Спасибо вам ребята за верность творчеству Аллы и за сохранение традиции ее весеннего праздника!» — написал юморист на своей странице.

К поздравлениям примадонны в комментариях присоединились подписчики Галкина.

«Здорово придумали! Класс! Эх, была бы я там, на аккордеоне подыграла бы», «Спасибо всем за любовь к Алле Борисовне, она великая Алла, я тоже счастлива, что она наша современница, с праздником весны. Будьте счастливы», — написали поклонники.

Ранее Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях. По словам певицы, она позволяет себе только «маленькие подтяжки», передавал НСН.