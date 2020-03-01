В Институте питания РАН оценили диету резко похудевшей Бабкиной

Москва, 1 марта. Диету популярной эстрадной певицы Надежды Бабкиной, которая за последние несколько месяцев сбросила 22 кг, одобрили в Институте питания РАН.

Как рассказала научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян, диета, которой придерживается Бабкина, является очень правильным и полезным вариантом.

«Это классический вариант питания. Это полезно, наукой одобрено. Мы это используем очень широко и рекомендуем для всех, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать», — сказала она.

По словам специалиста, до десяти часов отводится на прием пищи, а остальное время — на отдых для кишечника и желудка.

«Это физиология. Это очень полезно, можно это применять, но без фанатизма», — резюмировала Ольга Григорьян.

Она подчеркнула, что такой вариант диеты не подойдет тем, у кого есть серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Надежда Бабкина раскрыла секрет похудения на 22 килограмма в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Она уточнила, что эта система заключается в простой схеме: на протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь.