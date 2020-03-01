Сирийская армия сбила шесть турецких БПЛА в небе над Идлибом

Дамаск, 1 марта. Сирийские средства ПВО уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Турции в небе над Идлибской зоной деэскалации за сутки. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный со ссылкой на источник в Минобороны Сирии.

По данным источника, турецкие БПЛА и истребители наносили удары по позициям правительственных войск и поддерживали с воздуха атаки боевиков.

«Турецкие самолеты F-16 дважды вторгались в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики. Ими атакованы и сбиты два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации», ― добавил в МО Сирии.

В сирийском ведомстве подчеркнули, что летчики смогли успешно катапультироваться и спуститься на землю на парашютах. Они находятся в безопасности, их жизни ничто не угрожает.

В воскресенье Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных. Примечательно, что она находились в числе наступающих на позиции САА в Идлибе боевиков, об этом сообщили в МО РФ.