Автоэксперт Юрков объяснил, почему в РФ не нужно снижать нештрафуемый порог скорости

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поставил жирную точку в вопросе о снижении так называемого нештрафуемого порога превышения скорости. Напомним, ранее теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручал правительству разработать комплекс мер по внедрению данной меры, которая, как казалось тогда, должна была увеличить безопасность на дорогах. Однако 1 марта 2020 года сохранивший свою должность в новом правительстве Михаила Мишустина Колокольцев заявил, что он против снижения порога до 10 км/ч. По мнению министра, если и проводить такие реформы, то только в совокупности с улучшением дорог. С мнением главы МВД полностью согласен автоюрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что в деле снижения аварийности на дорогах есть много нюансов и помимо скорости.

«Зачастую водители попадают в дорожно-транспортное происшествие не из-за того, что сильно гоняют, а просто потому, что покрытие ненадлежащего качества, — сказал собеседник ФАН. — Бывает даже, что у машины колеса отваливаются во время езды. Так что уменьшение скорости на 10 км/час не сыграет никакой роли — так тормозной путь почти не изменится».

Юрков также поддержал мнение Колокольцева о том, что на отдельных участках трассы «надо все-таки выходить на повышение скоростного режима» — министр объяснил это тем, что уровень безопасности современного автотранспорта довольно высок.

Вместе с тем автоэксперт, выступая против снижения нештрафуемого порога, также не считает необходимым его увеличивать. Причина та же — плохие дороги.

«Безопасность движения превыше всего. При наличии выбоин и ям и при одновременном отсутствии разметки и знаков особенно не разгонишься. С другой стороны, если покрытие автотрасс будет надлежащего качества — то почему бы и нет? В странах, где оно находится на высочайшем уровне, можно легко без особых опасений достигать скоростей в 130 км/час», — уверен Юрков.

По мнению собеседника ФАН, непонятно, по какой причине в прошлом правительстве так активно обсуждался вопрос о снижении нештрафуемого порога.