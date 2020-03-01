Шаповалов считает, что сотрудничество Ливии и Сирии пойдет на пользу обеим странам

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в ходе официальной встречи с ливийской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Временного правительства Абдуррахманом Ахиршем и главой МИД Абделем Хади Хувейджем обсудил вопросы сотрудничества между странами, а также проявление турецкой агрессии.

Напомним, по итогам переговоров делегатами был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел и по делам мигрантов Сирии и Министерством иностранных дел Временного правительства Ливии о возобновлении работы дипломатических и консульских представительств и координации двух стран на международных и региональных форумах.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов отметил, что в настоящее время Сирия и Ливия столкнулись со схожими вызовами в виде агрессивных действий со стороны Турции.

«Как известно, часть протурецких вооруженных формирований, действовавших в Сирии, сейчас воюет на ливийском фронте. И естественно, что для Ливии и Сирии есть большой плюс в выработке координации действий, обмене опытом, выработке совместных инициатив, в том числе, направленных на обуздание агрессии Турции. Также необходимо напомнить, что и Ливия, и Сирия стали еще в 2011 году объектом агрессии со стороны западных держав в попытке свержения законных правительств этих стран. В Ливии эта попытка удалась, потому что Каддафи был свергнут и убит. Поэтому есть много общего в исторической судьбе этих двух стран и современном состоянии политической системы. Так что подобного рода взаимодействие, безусловно, будет иметь положительные плоды и поможет в формировании адекватной позиции мирового сообщества в отношении агрессивных действий Турции в данных странах», — убежден эксперт.

Он подчеркнул, что международная поддержка в данный момент одинаково необходима и для тобрукского парламента, и для Сирии, а взаимодействие в дипломатической сфере может помочь «убить двух зайцев»: изоляцию Сирии, которую в настоящий момент активно создают страны Запада, и признание на мировой арене парламента Тобрука в качестве представителя ливийского народа.

Шаповалов также напомнил, что, несмотря на официальное признание со стороны ООН так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, парламент в Тобруке является истинным рупором ливийского народа — под контролем Палаты представителей находится до 80% территории Ливии, а срок действия мандата ПНС истек согласно Схиратским соглашениям.