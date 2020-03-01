Стамбул, 1 марта. Полиция Стамбула освободила главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. Об этом сообщила руководитель МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Она поблагодарила за содействие в освобождении журналиста главу российского МИД Сергея Лаврова и официального представителя ведомства Марию Захарову.

«Главреда турецкого Спутника отпустили после допроса!» — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее она сообщала о задержании Бозтепе, которое произошло после нападения на квартиры сотрудников Sputnik Турция агрессивно настроенных граждан.

Кроме того, стамбульская полиция провела обыск в редакции издания, предъявив ордер, выданный городской прокуратурой. Сообщается, что правоохранители снимали копии с жестких дисков.