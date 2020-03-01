Донбасс сегодня: армию Киева косит неизвестная инфекция, бойцы ВСУ минируют маршруты ОБСЕ

Донбасс, 1 марта. Украинские войска активизировали обстрелы ДНР, в Донецке разрушены дома. Солдаты Киева массово заболевают. Украинские минеры подвергают опасности патрули ОБСЕ и подрываются на своих минах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие 24 часа подразделения украинских «освободителей» резко активизировали обстрелы Донецкой Народной Республики. Всего за сутки зафиксировано 22 удара — с применением вооружений боевых машин пехоты и бронетранспортеров, тяжелых 120-мм минометов, гранатометов и 82-мм минометов. Кроме того, на всех направлениях обороны велся огонь из стрелкового оружия, а на донецком направлении зафиксирована работа украинских снайперов.

Под огонь попали восемь населенных пунктов республики. На западе Донецка, в поселке Старомихайловка, повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, включая два жилых дома. В другом западном поселке Донецка — Александровке — зафиксировано попадание украинских боеприпасов в здание школы — повреждено остекление классов на четвертом этаже. Кроме того, разрушена хозпостройка в частном домовладении.

Армию Киева косят неизвестные болезни

Вспышка инфекционного заболевания произошла в 93-й отдельной механизированной бригаде армии Украины. Соединение дислоцировано в Луганской области и участвует в Операции объединенных сил, сообщает офицер Луганского армейского корпуса Иван Филипоненко. Только за неделю в больницы населенных пунктов, где находятся подразделения бригады, с отеками дыхательных путей и повышенной температурой поступили более трех десятков военнослужащих.

В местах службы заболевших проводятся карантинные и санитарные мероприятия. Командование бригады оказалось не в силах справиться с распространением заболевания, о происходящем доложено в вышестоящие штабы, проводится срочная вакцинация личного состава всеми имеющимися препаратами.

По информации мариупольских источников корреспондента ФАН, работающего в Донбассе, аналогичная ситуация наблюдается в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Юг». В частности, медицинские учреждения города заполняются военнослужащими, симптомы которых схожи с симптомами вируса гриппа.

ВСУ устанавливают мины по маршрутам ОБСЕ

Армия Украины продолжает создавать опасность для работы иностранных наблюдателей в зоне конфликта, сообщает офицер Луганского армейского корпуса Иван Филипоненко. Военнослужащие ВСУ по приказу командиров минируют дороги и маршруты, которыми пользуются патрули миссии.

Последний случай произошел в районе Золотого, где «защитники» из 72-й отдельной механизированной бригады установили две противотанковые и одну противопехотную мины в непосредственной близости от дороги, которую используют иностранцы.

Но не всегда минирование местности проходит успешно. В Новотошковском на собственных минах подорвались трое военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ: один погиб, двое получили тяжелые ранения. Штаб силовиков пытается списать потери на вражеский обстрел.